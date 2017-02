Turismo solicitó recomponer la historia de Corrientes como Capital Nacional del Carnaval

La ministra Inés Presman comentó a El Litoral que se solicitó, al Congreso de la Nación y al Consejo Federal de Turismo, una mesa de diálogo con Entre Ríos para definir los antecedentes de esta celebración popular.

El medio siglo de trayectoria consagró a Corrientes como la “Capital Nacional del Carnaval”. Sin embargo, en los últimos años, la fiesta de Gualeguaychú comenzó a ganar terreno publicitario llegando al punto de que, en algunos medios nacionales, la festividad local casi no se nombra.

Sumado a esto, el año pasado un senador nacional motorizó un proyecto que planea declarar a Gualeguaychú como Capital Nacional del Carnaval.

Ante este panorama, se consultó a la ministra de Turismo Inés Presman, que dijo al respecto: “Hay un aspecto sumamente importante por resolver en el Congreso de la Nación, que es la situación innecesaria generada por Entre Ríos, más bien por un senador que propuso a Gualeguaychú como Capital del Carnaval. Dada esta situación, hicimos un pedido formal al Congreso de la Nación, en donde solicitamos que se cite a las dos provincias (con sus respectivos ministerios de Turismo y Cultura) para pedir antecedentes, antes de avanzar con un dictamen que sería en todo caso unilateral. Porque es sólo la presentación de un legislador, pero que no llegó a otras instancias”.

Pero este no es el único sector al que se le solicitará una profunda revisión, ya que Inés Presman agregó que como miembro del Consejo Federal de Turismo, propuso llevar a mesa de trabajo esta situación.

“Viendo que ese despacho ya está terminado, como no ha tenido consulta, pedimos que vuelva a Comisión y se convoque a las dos partes para recomponer la historia. Recordemos que Corrientes es la Capital Nacional del Carnaval, no sólo por Capital sino por el camino del carnaval que tiene la participación de más de 36 municipios. Esto enriquece nuestra festividad que tiene muchos años de trayectoria”.

Es decir que el título de “Capital Nacional del Carnaval! se justifica no sólo por los años de historia, sino además por las diferentes localidades que dan forma a esta festividad que está arraigada a la cultura y que avanza entre la presentación de las carrozas, los coloridos desfiles y la elección de la Reina Nacional.

De hecho, así lo demostró una encuesta de la fundación Prometeo en la que el 70% de los consultados respondió que el carnaval forma parte de la cultura correntina.



Tiempo

Una vez solicitada la mesa de diálogo con referentes de Entre Ríos, ahora resta esperar la convocatoria nacional para llegar a un acuerdo.

“Ahora tenemos que esperar que nos convoquen. Pero por lo pronto, hemos recibido la adhesión de la Municipalidad que se suma a la postura, y simplemente queremos ratificar que Corrientes capital es la Capital Nacional del Carnaval. Esto tiene su anclaje en la historia del carnaval. Además, Paso de los Libres es la cuna del carnaval de frontera, ya que se enriqueció con la influencia de Brasil, Paraguay y claramente preserva el tinte autóctono”, sintetizó Presman.