TRANSNEA responsabiliza a provincias por falta de resultados óptimos

Si bien la empresa TRANSNEA reconoce la falta de inversiones por sus bajos ingresos de los últimos años, indica además que los gobiernos provinciales tomaron para sí la responsabilidad de la expansión del sistema de transporte de energía, “lo cual ha apartado los resultados del óptimo” por el uso de criterios y tecnologías diversas.Así se desprende del informe de la Audiencia Pública del pasado 14 de diciembre en el cual se analizó una revisión del sistema de compensación a las empresas de transporte de energía, y que terminó significando un incremento de 1.072% en los ingresos de la empresa TRANSNEA, que tiene a su cargo el transporte de energía en Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos.El informe de la audiencia se dio a conocer recientemente, y allí TRANSNEA reconoce la necesidad de más inversiones que no fueron realizadas por el desfasaje en sus ingresos, pero también apunta hacia los gobiernos provinciales.TRANSNEA afirma que la capacidad de transporte resulta insuficiente debido a la demora en la ejecución de las ampliaciones, con un nivel de saturación de la red que imposibilita realizar mantenimientos programados.Agrega que dado que los gobiernos provinciales han tomado para sí la responsabilidad de la expansión del sistema de transporte, “la dispersión de criterios y tecnologías resultante, ha apartado los resultados del óptimo”.Cabe recordar que la empresa refirió a la obsolescencia tecnológica en sus instalaciones, las cuales prácticamente la mitad son las transferidas por Agua y Energía (AyE), todas con antigüedades de 60 a 30 años.Expuso la necesidad de mantenimientos cada vez más importantes para dar lugar a sus reemplazos, aunque en plazos cada vez menores, y que el reemplazo de líneas de 132 kV invadidas por crecimiento de ciudades y/o asentamientos precarios por otras con nuevas trazas, tiene cada vez mayor urgencia por condiciones de seguridad pública y de suministro.La empresa había argumentado que en el cálculo de ingresos debía teerse en cuenta el aporte no recuperado de accionistas y acreedores de la empresa por las inversiones pasadas no amortizadas, de las necesidades de fondos para cubrir el servicio y su expansión en el futuro.TRANSNEA planteó que en un contexto de renegociación contractual era importante tomar en cuenta todos los elementos económicos y financieros que afectaron a la empresa desde el momento del quiebre del equilibrio económico financiero hasta el momento de la revisión actual.Adujo que la empresa que desde hace casi una década que opera casi a pérdida por la falta de actualización tarifaria adecuada.La firma presentó una estimación para el periodo 2017-2021, en el cual requirió ingresos por 469 millones de pesos anuales, y un plan de inversiones por 126 millones de pesos para el año 2017 y un total de 554 millones de pesos en el periodo total de 2017-2019.