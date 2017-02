Provincias y Municipios que adoptaron el sistema: Los antecedentes de la Boleta Unica Electrónica y su debate normativo

Corrientes Capital elegiría Intendente a través de la BUE, intentando replicar el caso de Resistencia. El marco legal forma parte de la discusión. En Salta hubo adhesión a la boleta única y luego se incorporó el voto electrónico. En la Ciudad de Buenos Aires la Justicia dio luz verde a la reforma.El Ejecutivo Municipal tomó la decisión política de incorporar el sistema de Boleta Unica Electrónica (BUE) para elegir autoridades el 4 de junio. Se trata del tipo de voto electrónico de mayor uso en América Latina. Resistencia es el antecedente más cercano y que atañe a una jurisdicción comunal. En el país se aplicó en Salta, Capital Federal, Mendoza y en la Comuna de Usuahia. También se aprobó en Neuquén y Córdoba.Salta fue la primera provincia en incorporar el voto electrónico para todo el padrón. La experiencia inició en 2009 con una prueba piloto en el municipio de San Lorenzo. Se amplió de manera gradual, y en 2013 se sumó a todo el electorado en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso). En 2015 eligieron Gobernador por primera vez a través de este sistema, proporcionado por la empresa Magic Software Argentina (MSA), que es una de las firmas interesadas en Corrientes.“Al momento en que se convocaron las elecciones de 2011 aún no había ley sancionada para el uso del sistema en elecciones internas ni generales, ni normativa específica referida a los sistemas de control y auditoría del sistema de voto electrónico”, según consigna el estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) que lleva por nombre “Cambios en la forma de votar. 10 aprendizajes de la implementación del voto electrónico en la provincia de Salta”.“Luego de la implementación en 2011, se sancionó la Ley 7.697 de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), que derogó las leyes 7.335 y 7.540 (de internas abiertas). Mediante esta reforma se incorporó además la opción de implementar nuevas tecnologías”, según indica el informe sobre el marco normativo que sustentó los comicios generales en la norteña provincia.Este no es un tema menor ya que el Municipio de Corrientes espera la resolución del Superior Tribunal de Justicia que resolverá sobre la cuestión de fondo. Esto es, si la Comuna cuenta con autonomía para desarrollar los comicios con la nueva tecnología y con un sistema de boleta única (y no múltiple), aprobada por ordenanza del Concejo Deliberante en diciembre pasado, y dejar sin efecto artículos del Código Electoral de Corrientes. La Corte Provincial daría su definición esta semana. Aunque tiene plazo hasta la próxima.La Comuna espera que el máximo tribunal declare abstracta la cuestión debido a la inminencia de los comicios municipales, programados para el 4 de junio. El sábado el intendente de la ciudad, Fabián Ríos dijo que consideran “definitivo” el amparo del STJ. Al menos, avanzan en ese sentido.La discusión sobre el marco normativo también replicó en la Justicia de la segunda jurisdicción del país que aplicó el voto electrónico. En diciembre de 2013 la Legislatura porteña aprobó el régimen de elecciones primarias y de boleta única. Luego, el Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 4.894 a través del Decreto Nº 441/14 para implementar la BUE, que debutó en forma general en julio de 2015 para elegir Jefe de Gobierno.La implementación de la BUE en Caba tuvo dos cuestionamientos. Uno la delegación de facultades en el Ejecutivo. Otro, en la falta de notificación al Legislativo, según detalla un informe de la Legislatura Porteña, a cargo de Silvia Lospennato.Al respecto, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad interpuesta debido a que el artículo 23 de ley marco autorizó al Ejecutivo a incorporar tecnologías electrónicas al proceso electoral, ceñidas a garantías constitucionales. También consideró que para la implementación del voto electrónico, “la autoridad debe comunicar fehacientemente el sistema adoptado a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su consideración y aprobación con las mayorías establecidas para materia electoral”.En el Chaco, se sumaron al voto electrónico a través de la BUE, Resistencia y mesas testigos de localidades del interior. La provincia reformó su Código Electoral para adherirse a las Paso a nivel jurisdiccional. No obstante, en materia municipal, se remarca la autonomía de las Comunas.Mendoza fue la última en utilizar el voto electrónico. Allí, estuvieron presentes veedores de Corrientes para interiorizarse sobre el sistema. Por otra parte, Córdoba fue una de las últimas en adherirse al sistema, con la sanción de una ley en diciembre del año pasado.Vale recordar que la Municipalidad de Corrientes adhirió a modificaciones del Código Electoral Nacional, votando con papeletas de colores, y habilitando el voto joven y el extranjero. Ahora busca innovar con el sistema electrónico, aprobado por ordenanza del Concejo Deliberante.No obstante, la logística general, según prevé, se desarrollará de acuerdo al Código Electoral Provincial. Allí radica la consulta remitida al Superior Tribunal.