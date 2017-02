La mayor suba en el Primer Semestre: Corrientes podría superar algunos puntos el piso salarial fijado por Nación

El gobierno provincial tendría realizadas las estimaciones salariales para este año, y toma fuerza un incremento salarial que estaría algunos puntos por encima del porcentaje del 18% propuesto por Nación, según se informa a momarandu.com. Sería en cuotas y la suba mayor se daría en el primer semestre. En el gobierno provincial esperan poder hacer a principios de marzo el anuncio salarial correspondiente al año 2017.Se espera que se vuelva a reiterar el mecanismo de los últimos años de un anuncio único para todos los sectores de la administración pública, excepto algunas medidas para sectores con ítems salariales específicos como docentes, seguridad, vialidad y salud. La mejora será en tramos.Fuentes del Gobierno indicaron que la suba provincial sería un porcentaje que estaría por encima del 18% planteado por Nación en base a índices inflacionarios esperados para este año.De los tramos del aumento, la mayor parte se daría en el primer semestre, posiblemente con un fin electoral estiman algunas fuentes.Respecto a la posibilidad de cláusula gatillo de renegociar salarios en caso de una inflación mayor, como plantea Nación, en el Ejecutivo provincial señalan que no está prevista esa cláusula, sino que como ocurriera en los últimos años podría haber alguna medida extraordinaria hacia fin de año.Recuerdan que es común que el Gobierno correntino disponga en noviembre o diciembre alguna medida salarial no contemplada en los acuerdos salariales, mejoras adicionales que se sustentan en el desempeño provincial logrado en el año.En el sector gremial confían en que al ser un año electoral podría existir una política salarial no tan austera en la provincia, teniendo en cuenta el impacto que lo salarial tiene en la sociedad local.Consideran que lo que único que podría trabajar mejores aumentos locales podría ser la afinidad del Gobierno provincial con el Gobierno nacional que no vería con buenos ojos que una provincia afín disponga mejoras por encima de la pauta nacional.Sobre las vías de negociación para establecer las mejoras, se espera que el área de Hacienda encabece las reuniones con las representaciones gremiales, y no los ministerios o áreas de conducción del gobierno.Se descarta la posibilidad de una mesa amplia de negociación, que únicamente podría darse en el sector docente que habitualmente negocia como arco gremial.