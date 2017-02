Exitoso estreno del corsódromo: Más de 30.000 personas pasaron por los Corsos 2017 de la Ciudad de Goya

La última noche de momo se llevó a cabo este sábado, pasadas las 22:00 en el nuevo corsódromo, construido por la Municipalidad de Goya en el predio Costa Surubí. El intendente Gerardo Bassi junto a su equipo, entregaron los premios definidos por el Honorable Jurado.Más allá de los embates del clima, los Corsos Goyanos lograron dar cuatro noches de espectáculo; en una de las ocasiones, con entrada libre y gratuita.Los organizadores comentaron que estiman el paso de más de 30.000 personas por el nuevo corsódromo municipal, que con mucho esfuerzo, la gestión del intendente Gerardo Bassi construyó para que los carnavales tengan un espacio físico fijo y especial para el evento.“Me parece que nada se puede construir si no se tiene alegría. Esta es una muestra de una masiva participación de los vecinos que han venido en estas cuatro noches. Creo que la respuesta fue maravillosa” dijo Gerardo Bassi, intendente de Goya.También agradeció el apoyo de todos los goyanos que compraron sus entradas, porque esto permite que las comparsas puedan prepararse año tras año. Para esto, el Municipio les entregó un anticipo el año pasado, para que pudieran comprar plumas y otros materiales que lucieron sus trajes en el espectácuo.“El desafío es que el año próximo podamos seguir creciendo y el estado va a estar siempre presente” aseguró Bassi.“Estoy demasiado emocionado, así que perdonen que se me corten las palabras. Era un anhelo muy grande, por lo menos de nuestra comparsa, de tener este corsódromo. Es un inicio importante para empezar con esto. Faltan detalles pero me parece que fue lo mejor que le pasó al carnaval goyano” dijo Mario Mascheroni, presidente de la comparsa Porambá.