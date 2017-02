Las escuelas se preparan para el incio de clases

La directora de la Escuela Graduada, Viviana Bassi fue entrevistada para el programaque se emite por. Se refirió a los preparativos que se llevan a cabo en las escuelas para el inicio de clases. Aseguró que “las clases comienzan el 6 de marzo, todo lo otro que haya pendiente de si hay paro o no paro se resolverá luego de acuerdo a lo que dispongan los gremios y también es decisión personal de cada docente”.

El año escolar ya está por iniciar y lejos de los títulos y agenda mediáticas, en forma casi silenciosa pero con mucho compromiso, docentes y directivos de distintas escuelas hacen los suyo para recibir de la mejor manera a sus alumnos el próximo 6 de marzo.

Dijo la directiva: “A nosotros nos falta, por ejemplo, personal de limpieza. Estamos gestionando como siempre todo. Pero sí, necesitamos. Después, está la parte de sanitarios, la parte del agua, eso está en funcionamiento. También es cierto en la parte del agua nos quedamos por la tarde sin agua pero eso ya no depende del Estado sino de la empresa de agua y depende también de cómo cuidemos el agua nosotros. El caudal que se puede llegar a guardar es uno y se carga durante la noche, y si durante la noche hay déficit de agua. Esta es una escuela que necesita tener trabajos de mantenimiento y eso lo hacemos gracias a la cooperadora que funciona muy bien, así que estamos en eso. Vivimos y la escuela subsiste con la auto gestión a través de los beneficios e ingresos que se dan a través de Cooperadora porque los gastos de material y de insumos es alto: hablo de miles de pesos al mes y tenemos que tener en cuenta que funcionan tres instituciones, hablamos de la Escuela Primaria Nº 65, pero hablamos también de que la parte por Bartolomé Mitre funciona el anexo de Escuela Virasoro y la escuela funciona la escuela de adultos”.



“LLENAS DE NECESIDADES”

Continuó diciendo la directora que ““siempre a esta altura del año estamos llenas de necesidades, mentiría si digo mi opinión sobre otros edificios, sí puedo decir que las escuela siempre necesitan: tenés el corte de pasto, la desinfección, la limpieza de los tanques, también es cierto que desde el Estado se han comunicado por el tema de fumigación o desinfección, a nosotros nos queda pendiente esa tarea porque estábamos con el padrón de interinatos y suplencias en exposición pero ya tenemos guardada la fecha para eso”.



190 DIAS DE CLASES

Se le preguntó a Viviana Bassi sobre el anhelado mínimo de 190 días de clases que pretenden las autoridades de Educación de la Nación. Sobre esto Bassi dijo: “Si los chicos van el maestro se acomoda. Podemos estar cansados, agotados, podemos estar más añosas algunas que otras pero el maestro se pone la camiseta de maestro y enfrenta todas las adversidades. El tema es el cansancio de los niños, los niños cuando termina noviembre no dan más. Pero seguramente el Estado ha previsto, ha estudiado y entonces nosotros creemos que es una tendencia que se va a ir salvando, porque seguramente no es un caprichos los 190 días de clases”.

“La familia está cansada y agotada, y justamente es cuando hay que darle el último ajuste de tuercas a todos los conocimientos, el maestro va a estar estoicamente los 190 días”, dijo.

“Cada año es un desafío, será un año de arduo y mucho trabajo, aparte de las jornadas electorales, tenemos jornadas de perfeccionamiento docente que arrancan este viernes, y después vienen los días sábados para docentes, o sea no está por ser 190 días únicamente de clases, son 190 días más los días de capacitación que habrá que agregar a los docentes, porque son días de clases donde funciona el registro de alumnos, a los que hay que sumarles los días sábados que el docente tendrá que asistir a los perfeccionamientos”, explico la docente.



INICIO DE CLASES

