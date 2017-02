Macri anuncia al Congreso las leyes que necesita en 2017

El presidente Mauricio Macri dejará inaugurado este miércoles el 135 período de sesiones ordinarias del Congreso, en lo que se constituirá en el segundo discurso del jefe de Estado ante el Parlamento, y donde hará un diagnóstico del primer año de gestión y anunciará algunas de las leyes que el Poder Ejecutivo impulsará durante el 2017.Macri brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa a partir de las 11.30 para dejar inaugurada la actividad parlamentaria por segunda vez desde que asumió su mandato y en un año donde las elecciones de renovación del Congreso agudizará las disputas entre el oficialismo y las fuerzas opositoras, lo cual puede dificultar la sanción de leyes claves.La convocatoria a la Asamblea Legislativa quedó formalizada con el Decreto 129/2017 publicado el viernes, a través de una resolución que lleva las firmas de la vicepresidenta Gabriela Michetti (en ejercicio de la Presidencia por el viaje de Macri a España) y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.En el transcurso de su discurso, que se extenderá entre 20 y 30 minutos -según anticiparon fuentes parlamentarias- se espera que el mandatario realice un balance de su primer año de gestión al frente del Ejecutivo y anuncie próximas medidas como el envío al Parlamento de nuevas iniciativas en un año donde la ciudadanía volverá a las urnas en la elección de medio término.De acuerdo al cronograma oficial, a las 10.45 la vicepresidenta Gabriela Michetti -acompañada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y del diputado Emilio Monzó- dejará abierta la reunión plenaria, que antes deberá elegir una comisión interior y otra exterior que le darán la bienvenida a Macri, quien estará acompañado por su esposa, Juliana Awada.La comisión de exterior integrada por legisladores oficialistas y opositores lo recibirá a las 11.15 en la explanada de la calle Entre Ríos mientras que otra delegación lo esperará en el salón Azul del Senado, y juntos lo acompañarán al recinto de sesiones de la Cámara de Diputados.Se espera que asistan a la sesión los ministros del Poder Ejecutivo, ministros de la Corte Suprema, gobernadores, jefes militares y embajadores aunque se aguarda un número limitado de invitados en los palcos superiores, pues sólo se permitirá el ingreso de un invitado por cada diputado o senador, informaron fuentes parlamentarias.En cuanto a las expectativas en torno al discurso de Macri, desde el oficialismo, el diputado del PRO Eduardo Amadeo consideró que el presidente “pondrá énfasis en decir a dónde vamos y creo que va a invitar al Congreso a seguir trabajando como lo hizo en 2016 con mucho diálogo, transparencia y produciendo cuestiones beneficiosas para todos los argentinos”.“Nos parece muy importante para la democracia esta visita del Presidente”, aseveró Amadeo.En tanto, desde la oposición, el economista del Frente Renovador, Marco Lavagna, sostuvo en declaraciones a Télam que “sería muy bueno para el país que el Presidente ponga objetivos y metas reales para el año de trabajo y que impulse la labor parlamentaria para que no merme por la política y las elecciones de este año”.Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, anticipó que ese espacio opositor estará presente en el recinto, a diferencia del año anterior que decidieron no asistir a la Asamblea Legislativa en rechazo a la política económica del gobierno.Pitrola consideró importante "estar para defender la lucha del movimiento obrero y advertir la gravísima situación con las tensiones sociales y políticas que atraviesa el país”.Pitrola agregó que Macri, en su discurso, “va a marcar el único rumbo que tiene este gobierno que es el ataque en todos los frentes a las conquistas sociales del movimiento obrero y al bolsillo popular”.Y anticipo que ese espacio continuará insistiendo con el pedido de interpelación al Presidente por el acuerdo con el Correo y por el otorgamiento de rutas a Avianca. “Queremos ir a fondo en un régimen que sostiene la corrupción”, opinó.En el marco de un año electoral, Macri deberá enfrentar un escenario similar al del año pasado cuando en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa recibió aplausos pero también gestos de reprobación, sobre todo de sectores kirchneristas, que obligaron al Jefe de Estado a interrumpir su discurso y a pedir que se respete el voto popular ante los reproches opositores.De todos modos, la primera visita de Macri al Congreso evidenció más formalidad que las ceremonias organizadas durante los últimos ocho años para recibir a la ex presidenta Cristina Kirchner y no se vieron banderas, carteles, papeles lanzados al aire, ni militantes en las bandejas del recinto, por lo que se descuenta que las autoridades parlamentarias repetirán el mismo operativo este año para que la sesión transcurra en forma normal.