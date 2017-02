Monseñor Gustavo Montini asumió como obispo de Santo Tomé

Monseñor Gustavo Alejandro Montini tomo posesión como obispo de la diócesis de Santo Tomé, en una ceremonia celebrada el 24 de febrero, en la catedral Inmaculada Concepción. Con la presencia de numerosos obispos de la Región Pastoral Nordeste Argentino (NEA), el obispo sucesor de monseñor Hugo Santiago asumió el gobierno pastoral de la diócesis y expresó su gratitud a quienes lo acompañan en este momento tan importante.En su homilía, el nuevo obispo reconoció la gracia movilizadora que el Año de la Misericordia propuesto por el Papa significó para la Iglesia, y destacó la situación particular de la Iglesia de Santo Tomé, con la partida de monseñor Santiago hacia la diócesis de San Nicolás de los Arroyos y la designación del nuevo obispo. Estos cambios, manifestó, “son expresión de ese trabajo personal y artesanal de Dios que quiere hacer de quienes conformamos esta Iglesia de Santo Tomé, hombres y mujeres ‘misericordiosos como el Padre’”.El prelado recordó el llamado a una auténtica conversión y a vivir la misericordia “como estilo de vida”, y tomó las palabras de Francisco al afirmar que “donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre”.El flamante pastor diocesano explicó que una Iglesia misericordiosa es una Iglesia alegre, y para serlo “se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales”.Por otro lado, una Iglesia misericordiosa es una Iglesia que vive su vocación a la comunión, porque “la auténtica experiencia de misericordia, necesariamente gesta la comunión”, que no se crea por el esfuerzo humano sino que se trata de un regalo divino.“Frente a un mundo lacerado por la fragmentación, dividido y con crecientes brotes de intolerancia y violencia, la comunidad cristiana está llamada a vivir y a ser profecía de aquello que rezamos frecuentemente en el credo. Es deber nuestro erradicar todo lo que nos divide, todo lo que nos lleva a crear nuevos muros. ¡Tenemos que ser punto de encuentro!”, detalló.Monseñor Montini pidió a la comunidad que lo ayude a vivir esta vocación y misión, donde “todos tenemos que poner lo nuestro”, poniendo de manifiesto en cada Eucaristía el deseo de construir junto con el obispo, la comunión de la Iglesia diocesana, ya que “no existe el creyente sin comunidad”.Por último, afirmó que “una Iglesia misericordiosa, es una Iglesia pobre para los pobres”, despojada de ideologías, conceptos y doctrinas, consciente de que “el cristiano es fruto de un encuentro, del encuentro con una Persona que nos cambia la vida y nos abre a horizontes nuevos”.“La Iglesia conciliar tiene que navegar por las aguas de un mundo agitado, complejo y plural. Y lo debe hacer como Iglesia samaritana que no busca puestos de poder, menos aún estar mezclada con poderosos, sino que fiel a su identidad sabe que su poder está en inclinarse para lavar los pies a la humanidad”, agregó.Ser pobres, concluyó, “significa reconocer con grandeza nuestra pequeñez y nuestra dignidad de ser pecadores perdonados. La pobreza es muro y madre. Nos protege y engendra en nosotros múltiples potencialidades”, y llamó a los fieles a vivir bajo ese estilo eclesial, invocando la protección del santo Cura Brochero y la beata Mama Antula, y la intercesión de María para que la Iglesia sea “una isla de misericordia en este mar de indiferencia”.+