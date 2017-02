Disertación en Washington: Colombi pidió inversiones para apuntalar el proceso de reinserción internacional del país

En el marco de su presencia en Estados Unidos y ante un auditorio académico en The George Wasington University, el primer mandatario correntino destacó la recuperación de la calidad institucional a nivel nacional a partir del 10 de diciembre de 2015. “Si sabemos articular el accionar, las medidas, que es lo que está tratando de hacer este Gobierno, no tengamos la menor duda que Argentina va a estar en el lugar, en el contexto mundial que siempre debió haber estado”, insistió Colombi y agregó: “Eso lo vamos hacer juntos, hombres y mujeres de distintas extracciones políticas, sector público, sector privado; pero también junto al mundo, con ustedes”, afirmó el primer mandatario provincial durante su disertación en la entidad académica internacional.El gobernador Ricardo Colombi aseguró que en un contexto de nueva relación Nación-Provincia y de vinculación del país con el mundo, Argentina transita un proceso para recuperar su inserción internacional. “No tengamos la menor duda de que el país que va a estar en donde siempre debió haber estado”, afirmó el primer mandatario correntino al disertar este jueves en la Escuela de Asuntos Internacionales Elliott, The George Washington University, ante un auditorio de especialistas y académicos.Al compartir panel con el ministro del Interior de la Nación, Rogerio Frigerio, los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, Misiones, Hugo Passalacqua, de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, Colombi participó de la charla denominada “El desarrollo nacional y regional de Argentina ¿un nuevo camino hacia adelante?”, organizada por la institución académica norteamericana.“Por supuesto que esta inserción de la Argentina en el mundo debe ser acompañada por los diversos países; debe ser acompañada por las inversiones que necesitamos y que tan claramente lo expresó en este lugar el gobernador de Salta. Necesitamos vías de comunicación, puertos, necesitamos inversiones en materia energética”, señaló el Mandatario correntino.“Pero las posibilidades hoy son diferentes; y en esas posibilidades diferentes está basado el futuro del país. Por eso nosotros estamos aquí, en esta delegación, integrando representaciones políticas diferentes, pero consustanciados con lo que debemos seguir trabajando”, dijo Colombi.“El camino no es fácil, pero precisamente en la vida nada se consigue sin esfuerzo, por el contrario, se consigue con trabajo, con voluntad, con coraje, con decisión y con valores. Creo que hoy, estos conceptos, estas palabras, están en cada uno de nosotros más presentes que nunca”, expresó el Gobernador de la Provincia.“Por eso, ante esta calificada audiencia, en este auditorio, simplemente decirles que tenemos muchas ganas, que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y cuál es el camino que debemos transitar”, manifestó Colombi, acompañado en esta misión por el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, y el presidente del Banco de Corrientes S.A., Alejandro Abraham.“Esta nueva relación entre Nación-Provincias, para nosotros como provincia es muy importante. A partir del 10 de diciembre del año 2015, en primer lugar la relación de un gobierno con las provincias argentinas es totalmente positiva; con aciertos y errores, con virtudes y defectos, con cuestiones que hay que seguir corrigiendo, pero estamos por el camino correcto, que nadie tenga la menor duda”, destacó el Gobernador.“Ese camino se basa en dos conceptos: un gobierno que respeta el federalismo en el país, y respeta las autonomías provinciales. A partir de ahí, indudablemente hemos logrado una relación, un intercambio que ha permitido que las provincias, las Gobernadores, podamos discutir, presentar proyectos, disentir en una mesa; de hecho hoy aquí estamos gobernadores de distintas extracciones políticas y creo que ese es el camino que debemos seguir, profundizarlo”, señaló y agregó: “Antes no lo podíamos hacer”.“Y no lo digo porque integramos y somos parte de la alianza de Gobierno, sino por nuestra convicción, por nuestra formación humana, política; yo vengo desde muy debajo en la política, fui concejal, fui 10 años intendente, 3 veces gobernador, senador provincial, 2 veces diputado nacional, entonces sé lo que es esto”, recordó Colombi.“Y, en esa nueva relación, se han recuperado las instituciones democráticas en el país. Hoy existe una división de poderes; hoy tenemos un Poder Judicial, como lo decía el Ministro del Interior, independiente. Hoy tenemos un Congreso de la Nación que funciona libremente, no es una escribanía de gobierno y las leyes que se han aprobado y las que no se han aprobado siempre fueron motivo de discusión, de debate, en muchas de ellas los Gobernadores tuvimos una fuerte inserción, esto hace a la vigencia de las instituciones democráticas”, definió.“Y un Poder Ejecutivo nacional que trabaja en pos de poner al país en un lugar diferente. Y a partir de ahí, la inserción de la Argentina en el mundo es muy importante. Lo que dijo el Ministro del Interior refleja la realidad, dónde estamos parados, qué queremos hacer, cómo lo debemos hacer, con quién debemos hacer las cosas, cuáles son nuestros objetivos y en eso tenemos un fuerte compromiso”, afirmó el Gobernador correntino.“Como toda sociedad, en todo el mundo, tenemos cosas positivas, tenemos cosas negativas, cosas buenas y cosas malas; pero en ese camino, creo, que si sabemos articular el accionar, las medidas, si somos creíbles como país, que es lo que está tratando de hacer este gobierno, no tengamos la menor duda que Argentina va a estar en el lugar, en el contexto mundial que siempre debió haber estado”, insistió Colombi.“Eso lo vamos hacer juntos, hombres y mujeres, de distintas extracciones políticas; sector público, sector privado, pero también junto al mundo, con ustedes”, afirmó el primer mandatario provincial durante su disertación en la escuela internacional.“Estoy muy contento de estar acá. Corrientes es una provincia muy importante, somos más de millón de habitantes; tenemos universidades; tenemos más de 50 mil alumnos en la Universidad Nacional del Nordeste, con carreras muy importantes”, describió.“Tenemos un polo educativo de excelencia y esta situación nos permite tener un centro de salud de gran significado y presencia internacional; un Instituto de Cardiología que permite conectarse con el mundo, inclusive con este país, con los grandes centros cardiológicos de Estados Unidos y realmente es un orgullo porque quienes forman a los profesionales también muchos de ellos son argentinos. Esto es una clara muestra de esa integración que necesitamos hacia afuera del país”, explicó Colombi.“Todos los proyectos de leyes que entendió el Poder Ejecutivo que necesitaba aprobar en leyes para este momento de histórica transformación de la Argentina fueron discutidos, debatidos, consensuados, votados y aprobados en el Congreso. Así dejó este Poder de ser la escribanía de gobierno para ser un ámbito de consensos y de enriquecimiento de los proyectos”, afirmó a su turno en la disertación, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.“Podemos decir que todas las leyes que se sancionaron terminaron siendo mejores que los proyectos que se enviaron desde el Poder Ejecutivo, porque los enriquecimos con la discusión y la confrontación de ideas con aquellos que no piensan igual a nosotros”, dijo Frigerio.“Esto es algo inédito en nuestro país. Esto es algo que nos obliga a ser graduales, porque cada política la tenemos que discutir y debatir, e implementar a partir de la búsqueda del consenso, del diálogo, del debate”, destacó el titular de la cartera del Interior del gabinete nacional.“Esto que nos lleva mucha energía y tiempo, no es algo negativo. Sino todo lo contrario, porque hoy podemos decir que los procesos de transformación que se encararon en la Argentina, quizá no a la velocidad que muchos pretenden, están mucho más consolidados que cualquier otro proyecto de cambio que tuvo la Argentina en el pasado y que además se imponía y no se consensuaba”, expresó Frigerio.“Esto hace que estos cambios, de los cuales estamos orgullosos, están consolidados de cara al futuro porque fueron producto de mucha discusión, mucho debate y una gran búsqueda de consenso”, explicó el Ministro nacional.“Sobre todo en los principales objetivos de gobierno, que también son compartidos por el grueso de los dirigentes políticos en la Argentina, sobre todo aquellos que tienen responsabilidad de gobierno y de manejo de los recursos de la gente, como son los gobernadores, entre otros, que nos acompañan en esta mesa”, afirmó Frigerio.En un tramo de su alocución, el gobernador Colombi trazó una radiografía de Corrientes. “Somos una provincia con más de 400 años de vida, estamos ubicados al noreste del país; limitamos con tres países: Paraguay, Brasil y Uruguay. Tenemos la segunda aduana del país, con respecto al comercio con Brasil, por la ciudad que se llama Paso de los Libres, por allí ingresa todo el comercio con Brasil que viene por tierra y también el que viene por Paraguay, que mi colega de Misiones va a poder expresarse con mayor certeza”, dijo.“Somos una provincia con mucha agua; tenemos dos ríos muy importantes, uno al este, el Uruguay, y otro al oeste, el Paraná. La Provincia tiene aproximadamente un 25 por ciento de su territorio bajo agua, con ríos, lagunas, esteros; con todo lo que significa el Iberá desde el punto de vista turístico, que con este gobierno nacional el propio presidente de la Nación ha tomado como nave insignia del turismo a nivel internacional; que tiene una flora y una fauna muy importante y es una de las potenciales reservas de agua dulce más grande del mundo y turísticamente con gran potencial”, agregó.“Somos productores de productos primarios: té, yerba, carne, arroz; la primera provincial forestal. Tenemos todo, y tenemos la gente. Porque siempre nuestro norte es que las acciones de gobierno estén potenciadas, orientadas hacia el ciudadano”, explicó el gobernador Colombi.