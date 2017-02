Hoy finaliza el carnaval pero no se descarta una noche gratuita de Corsos en Goya

Juan Ignacio Manzanares, en declaraciones al programaque se emite pordijo que no se descarta que haya otra noche de corsos gratis. Aunque aclaró que hoy sábado es la última jornada de corsos oficiales. Estimó que la agrupación CEPLA tiene las condiciones para pasar a la categoría “A” de comparsa, el año próximo.

Sobre el tema, Manzanares, actual director de Empleo, dijo: “Este sábado es la última noche. Es la entrega de premios. Por decisión del Intendente, dentro de la política que venimos manejando de otorgar diferentes eventos de manera gratuita, seguramente tendremos otra noche más. No está descartado que haya una noche más de corsos pero la fecha no la puedo asegurar. Pero es una decisión del Intendente y del excelente grupo económico que tiene”.

“Este sábado es la última noche oficial entrega de premios pero no se descarta que exista una noche gratuita más, siempre que el tiempo nos acompañe”, dijo.

“Los premios individuales no cambiaron nada. Son 50 premios y serán entregados esta noche”, aseguró.



PREMIOS Y JURADO

El funcionario municipal habló de la forma en que trabajó el jurado y sobre los premios qu se otorgarán hoy.

Dijo Manzanares: “La idea del nuevo método de valuación es ser más exigentes, tratando de ir puliendo año a año el nivel de las agrupaciones”.

“Existe puntaje final para cada uno de los premios que se otorga de manera individual. Nos permite ir elevando el nivel con el transcurso del tiempo siempre que constatemos y observemos que en determinada categoría o premio individual faltó un poco más de fuerza. Por ejemplo, en el tema de las carrozas. Este año estuvieron muy bien. Les ponemos 1 punto de 4, tratando de elevarlo, ir mejorando año a año, y que doblen el esfuerzo en aquellos sectores donde las comparsas creemos que estuvieron con un nivel bajo”, explicó.

Los jurados son: Stella Maris “Mizuchi” Ginocchi; Stacciouli; Cecilia Ferrara; Selva Vera y Joaquín Quintero, de Perugorria.

“Los sobres están cerrados y firmados, y ya hicieron la evaluación, la primera noche. Entregaron un informe a diferentes agrupaciones para que mejoren algunas cosas”, precisó Manzanares. Y agregó: “Agradezco al jurado porque no es fácil estar ahí, tomar esas decisiones, y la verdad no es fácil estar y dedicarle toda una noche a estos eventos y estuvieron muy correctos y cumplieron con todo lo que habíamos conversado”.



CATEGORIAS DE COMPARSAS

El año próximo podría haber otras comparsas de categoría A. Manzanares expresó: “Son dos categorías. A y B. Dentro de la A están las que cumplen el cupo de 80 integrantes y hay que tener en cuenta la antigüedad y ciertos requisitos para ser consideradas de categoría A. Pretendemos ir modificando y cambiando algunas agrupaciones que están en categoría B, que pasen a la A. El CEPLA es una agrupación que realmente sorprendió. Tiene 120 integrantes y dio un espectáculo muy bueno. Seguramente será una de las agrupaciones que pase a ser de la categoría A”.

“Desde la Municipalidad agradecemos a todas las agrupaciones que participaron tanto categoría A y B, el esfuerzo que le ponen es extraordinario”, finalizó Juan Ignacio Manzanares.-