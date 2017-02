Colombi en EEUU: "Argentina recupera credibilidad y busca inversiones"

El gobernador Ricardo Colombi habló ante los estudiantes y destacó que el país transita por una nueva senda desde el 10 de diciembre de 2015. “Estamos por el camino de instalar nuevamente, no solo en el contexto provincial sino nacional, a la Argentina en el mundo. Tenemos que recuperar la credibilidad como país. Tenemos que demostrar que hoy estamos actuando con responsabilidad, seriamente y eso tiene que ver mucho con el acompañamiento de los sectores políticos”, afirmó.En el marco de la misión institucional en Estados Unidos y ante un auditorio compuesto por estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el gobernador Ricardo Colombi afirmó que Argentina se encuentra en un nuevo camino de inserción en el mundo.“Nos es fácil, simplemente los argentinos tenemos que asumir la responsabilidades que nos competen a cada uno de nosotros y tratar de transitar con pasos firmes, fuertes, por esa senda”, señaló el Mandatario en el marco de la charla "Desafíos del Desarrollo Regional de la Argentina, en la expusieron además el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio y los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Salta, Juan Manuel Urtubey.“Lo que decía el ministro del Interior (Rogelio Frigerio) es muy importante para nuestro país. Comenzamos a vivir una historia diferente. Se está tratando de volver a aplicar lo que es el federalismo, el respeto a las autonomías provinciales”, destacó el Gobernador, acompañado del ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, y el presidente del Banco de Corrientes S.A., Alejandro Abraham.“Agradezco esta invitación. Veo en sus caras muchas ganas de escuchar, de conocer por qué estamos acá, qué es lo que estamos haciendo, cómo es esta nueva relación de las provincias argentinas con el gobierno nacional a partir del 10 de diciembre de 2015 y cuál es el futuro que anhelamos”, afirmó Colombi.“Esta invitación a hablarles me hace acordar a mi época de estudiante universitario. Soy abogado; estudié en una universidad pública. Corrientes es una provincia ubicada al noreste del país. Limita con tres países. Somos un fuerte productor forestal, arrocero, ganadero. Tenemos té, tenemos yerba; tenemos arroz, tenemos tabaco; cítricos”, se presentó el gobernador ante el auditorio.“Tenemos ríos, tenemos agua; tenemos más de 450 años de historia. Limitamos con tres países, Brasil, Uruguay y Paraguay. Contamos con la segunda aduana del país, en la ciudad de Paso de los Libres, limítrofe con Brasil”, comentó.“Realmente para nosotros es muy importante estar ante ustedes porque nos permite contarles la visión y que ustedes puedan tener conocimiento y también nosotros nutrirnos de sus preguntas o desafíos, porque realmente consideramos que es muy importante que universidades de esta naturaleza puedan tener presencia en cada uno de los países”, dijo.“Me hace acordar, hace casi 20 años, cuando era intendente de mi ciudad, un curso dictado por la Universidad de Harvard de casi 10 días que nos permitió comenzar a abrir nuestras mentes a los desafíos, a los cambios, a la preparación, a la capacitación, al estudio”, afirmó el gobernador Colombi.“Estamos por el camino de instalar nuevamente, no solo en el contexto provincial sino nacional, a la Argentina en el mundo. E instalar a Argentina en el mundo no es fácil. Porque tenemos que recuperar la credibilidad como país. Tenemos que demostrar que hoy estamos actuando con responsabilidad, seriamente y eso tiene que ver mucho con el acompañamiento de los sectores políticos”, afirmó.“Por eso hoy aquí hay gobernadores de distintas extracciones, pero todos, en el fondo, coincidiendo en que tenemos que mantenernos unidos y seguir transitando juntos este camino para que el país pueda insertarse, pueda obtener las inversiones que está necesitando, lo que decía el ministro del Interior”, puntualizó el Gobernador.“Necesitamos inversiones muy importantes, en infraestructura, en obras viales, en obras energéticas. Mi provincia, por ejemplo, tiene la represa de Yaciretá, que es una de las generaciones más importante de energía pero que indudablemente no alcanza”, explicó. “Recién estamos trabajando para instalar el gas natural. Tenemos cuatro departamentos, de un total de veintitrés, con gas natural”, señaló.“Necesitamos que el país se inserte en el mundo. Que sea reconocido, que lleguen las inversiones; pero también nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer, que es la defensa de las instituciones, consolidar el federalismo y afianzar la vigencia de las instituciones democráticas del país”, dijo Colombi.“Estas tres cosas, en este año y medio de gobierno se han consolidado: la vigencia de las instituciones democráticas, la defensa de la independencia de poderes, y la fortaleza que tenemos respecto a la Nación y las Provincias”, indicó.“Por supuesto que faltan muchas cosas, que aquí lo dijo muy bien el ministro del Interior, pero si sabemos a dónde debemos ir no tengamos la menor duda de que vamos a ir alcanzando esos objetivos en el tiempo”, consideró el Mandatario correntino en Estados Unidos.“Tenemos una de las bellezas naturales más grandes del mundo, que es una de las reservas de agua dulce más grande del planeta: el sistema del Iberá; lo cuidamos mucho, lo protegemos, y los invitamos a ustedes a conocer, para ver nuestra flora, nuestra fauna, nuestra vegetación, nuestras aves, nuestros pájaros”, describió Colombi.“Realmente el Iberá es un lugar muy lindo, muy apreciado fundamentalmente por muchos turistas de Estados Unidos de Europa y de otros lugares del mundo”, dijo el Gobernador ante los estudiantes.“Siempre digo que tenemos que relacionarnos con cada uno de ustedes, con los jóvenes, en un lenguaje, con un mensaje directo, porque si no apoyamos a nuestra juventud, sino la guiamos por los mejores caminos, indudablemente no vamos a poder vivir en una mejor sociedad”, explicó.“Esto es lo que tratamos de hacer en cada una de nuestras acciones. Tratar de llevar a la sociedad por el mejor camino”, afirmó Colombi.“Tenemos flagelos; somos una provincia con una frontera muy caliente, en donde el tráfico de estupefacientes, de droga, realmente, es muy preocupante. Esto es algo que afecta a todo el mundo, pero hoy a la Argentina fundamentalmente”, dijo el Gobernador.“No bajamos los brazos, no es fácil, pero tratamos de poner todo el esfuerzo que hay que poner para que podamos proteger más a nuestra sociedad, a nuestra juventud, a nuestros niños”, aseguró.“Por eso, cuando recibimos esta invitación gustosamente la aceptamos; porque sabemos que es necesario contar estas experiencias de acuerdo a las características específicas que tenemos como provincia, pero en el fondo como país, que es una experiencia sola”, expresó el Mandatario.“Esto es para que ustedes tengan un cabal conocimiento de dónde estamos parados, hacia a dónde queremos ir, cómo debemos transitar ese camino. Y hoy, desde el gobierno nacional, creo que el camino está marcado. Simplemente los argentinos tenemos que asumir las responsabilidades que nos competen a cada uno de nosotros y tratar de transitar con pasos firmes, fuertes, por esa senda”, dijo el gobernador al auditorio universitario.“Pero para eso también necesitamos recursos humanos calificados, mano de obra calificada, y eso solamente ustedes, jóvenes, estudiosos, con una carrera en marcha, son los que van a poder ir transmitiendo y brindando al resto de la sociedad”, convocó Colombi.“Tenemos universidad pública y privada; tenemos más de 50 mil estudiantes, aproximadamente, en las diversas carreras; las carreras tradicionales de Derecho, Medicina, Arquitectura, Ciencias Económicas, Ingeniería. Realmente somos un polo educativo muy importante, lo que nos ha permitido también a nivel de la salud pública poder contar con centros de salud de excelencia. Muchos de esos centros de salud, como el Instituto de Cardiología por ejemplo, de primer nivel en el mundo, en Sudamérica, y con fuertes inversiones en infraestructura y recursos humanos”, comentó el Gobernador.“Por eso en Corrientes somos un millón de habitantes, pero tenemos un millón de correntinos fuera de la provincia. Tenemos más de 450 años, con más de 19 intervenciones federales, pero eso se terminó; hace casi ya 20 años que venimos transitando un camino de vigencia de las instituciones democráticas en nuestra provincia”, señaló.