Ciclo Lectivo: La CTERA no comenzará las clases ya que realizará un paro de 48 horas

Los cinco gremios docentes con representación en todo el país (SADOP, CEA, AMET, UDA Y CTERA) decidieron ayer una huelga general de 48 horas para el 6 y 7 de marzo, en rechazo de "los topes salariales" y a "la negativa oficial a discutir paritarias nacionales", de modo que el ciclo lectivo no comenzará en las fechas previstas por el Ministerio de Educación.En tanto que, en el resto de las provincias, los representantes de los trabajadores de la educación endurecían sus posturas en las negociaciones y en la provincia de Buenos Aires, el sindicato de SUTEBA resolvió adherir a la medida de fuerza declarada en el orden nacional.Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por Télam justificaron la actitud que mantiene el Gobierno en las negociaciones salariales, al afirmar que "la paritaria nacional 2017 fue sellada a través de la automatización del salario inicial docente en un 20% por encima de lo que se acuerde en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil".En ese sentido, las fuentes consultadas insistieron que ese punto quedó establecido en la negociación paritaria del año pasado y se encuentra vigente.El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza precisó que en la reunión de la Comisión Técnica Salarial que se realizó hoy en La Plata con los gremios docentes se ratificó la propuesta de aumento de un 18 por ciento con una cláusula gatillo sujeta a la inflación lo que permite, que los maestros "le ganan o le empatan a la inflación"."El aumento es 18 por ciento o la inflación, si fuera mayor", explicó a Télam Lacunza quien consideró que "con diálogo y voluntad de acuerdo" podrían iniciarse las clases en la provincia."El año pasado otorgamos un incremento del 35 por ciento y la inflación en provincia fue del 36,5 por lo tanto, no hay un deterioro salarial a nuestro juicio", graficó.Lacunza agregó que "el 25 por ciento que piden para este año es por la inflación que estiman ellos y como no queremos que los docentes corran riesgos incluimos esa cláusula gatillo de ajuste automático".En este contexto, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, le pidió hoy al Gobierno nacional que convoque a la paritaria docente para evitar las medidas de fuerza anunciadas por los cinco gremios con representación en todo el país.Lorenzino pidió al presidente Mauricio Macri que retome el canal de diálogo a nivel nacional con los gremios docentes y, de esa forma, encontrar una solución a la situación que se generó a días del inicio del ciclo lectivo."La paritaria nacional sirve para ordenar la negociación salarial y habilita al Estado a intervenir para garantizar que haya clases", sostuvo Guido Lorenzino.En Chaco, los 18 gremios docentes, públicos y privados y el gobierno de la provincia se reunirán por segunda vez mañana para avanzar en una oferta concreta de recomposición salarial de cara al inicio de clases previsto para el miércoles 1 y jueves 2 de marzo.Durante el primer encuentro docentes y autoridades de la provincia acordaron, sin precisar montos, que la discusión salarial será abierta y permanente durante todo el ciclo lectivo 2017.Desde el gobierno de la provincia mencionaron que la discusión salarial está supeditada a la aprobación del presupuesto provincial y también a que Nación precise qué hará respecto al incremento del 20% del salario mínimo vital y móvil.La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa) reclamó la "inmediata apertura" de las paritarias para discutir aumentos a los docentes.En un plenario de Secretarios Generales que se llevó a cabo en Santa Rosa, la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPA) resolvió reclamar, al gobierno provincial, la inmediata convocatoria a la paritaria para discutir aumentos, al tiempo que desde el gobierno se les informaba que el 2 de marzo comenzará la discusión paritaria con el sector.En Catamarca, el ministerio de Educación ofreció un incremento salarial del 18 por ciento y los gremios pidieron un aumento salarial del 40 por ciento, y las partes reconocen que se encuentran lejos de alcanzar un acuerdo."Lo que estamos muy lejos de alcanzar algún arreglo salarial y no están garantizado el normal inicio de las clases el próximo 6 de marzo", señaló el tiutlar del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de Catamarca (Suteca), Juan Godoy.