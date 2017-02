Con nueva licitación: Se aceleran los pasos para finalizar Estación Transformadora Oeste de Goya

En la sede de la Secretaría de Energía de la provincia, se abrió la licitación para todo el equipamiento electromecánico de la Estación Transformadora Goya Oeste. Aldo Ferezin destacó la importancia de que se haya realizado la apertura de sobres y dijo que “en cuestiones de dos semanas la provincia va a adjudicar a cuatro oferentes, hablamos de toda la parte final de la estación transformadora Oeste Goya”.

La obra civil de la estación transformadora oeste o del Camino al Cementerio prácticamente está terminada y con estos equipos que se van a adquirir se podrá hacer el montaje de estos equipos electromecánicos.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, el integrante de la Asociación de Comercio, Aldo Ferezin comentó: “El martes se complementó la apertura de sobres, dado que en el acto del año pasado hubo inconvenientes. Las cuatro empresas oferentes habían cometido el mismo error en la parte legal. Como esta es una licitación pública provincial, la provincia te exige domicilio legal en Corrientes. Si una empresa no cumple tiene que someterse a la jurisdicción de Corrientes. Como ese dato anulaba todo porque sin ese punto no se puede pasar, se hizo un paréntesis, se pusieron de acuerdo los cuatro oferentes y el martes fue el día en el que se cumplió el paso que en diciembre no se pudo dar”.

Estimó que “ahora en cuestiones de dos semanas la provincia va a adjudicar, son 48 millones de pesos, va a adjudicar a esos cuatro oferentes, hablamos de toda la parte final de la estación transformadora Oeste Goya, como siempre dije es una obra Nación – Provincia, casi el 65 por ciento le corresponde a Nación y el resto a la provincia”.



LOS VALORES

Ferezin destacó que “hablamos de una obra actualizada al día de hoy de 160 o 170 millones de pesos y la provincia cumplió ese paso, la parte final y estamos hablando de toda la parte electromecánica: disyuntores, seccionadores, la provincia ya se adelantó y compró un transformador de 32 mega, y van a instalar uno, que están analizando si iban a ir por uno de 50 o van a comprar otro de 32 megas”.

“Indudablemente, esa noticia del martes es importante. Yo venía un poco preocupado, le transmitía al ingeniero Melano que teníamos que acelerar esos pasos, y acá hablamos de que muchos de estos materiales hay que fabricarlos, hay una parte de estos elementos que es necesario ir a Brasil porque solamente ahí se fabrica”, dijo.



PLAZOS

Continuó diciendo Ferezin: “Si andamos todo bien, de acá a 20 días quedan los oferentes que ganaron, el gobernador por decreto adjudica y se destina el monto a estas empresas, y hablamos de unos 5 meses, si todo va bien, porque la parte civil va muy bien, con la empresa Electroingeniería se solucionaron muchos problemas, en esto también tenemos que agradecer al presidente del Consejo Argentino de la Argentina que trabajó mucho”.



PARA PROVINCIA

Ferezin resaltó que “cuando la obra, la estación transformadora esté terminada le queda a la provincia, TRANSNEA quería quedarse con la línea sin poner un peso, la Justicia falló a favor de nosotros. No podemos hablar de industria sino no hay energía”.-