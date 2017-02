Productores Tabacaleros de Goya renuevan su reclamo por pago de subsidio por emergencia

Roberto Segovia aseguró que es creciente el malestar y descontento entre los productores tabacaleros por la falta de pago del subsidio por emergencia. De los 60 millones fijados al principio no llegaron ni siquiera los 32 millones que se acordó recibir, dijo Segovia, quien convocó a una reunión de productores para el próximo martes en la finca de “Gringo” Cáneva en Granja Amelia.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el referente de los llamados “Productores Independiente” reiteró que hasta la fecha, y más allá de las expectativas que se habían creado, no pudieron cobrar.

“No hay novedades, seguimos esperando que nuestros representantes logren destrabar o que hagan lo que tienen que hacer para que esos recursos nos lleguen a los productores”, dijo.



NUEVA REUNION

El productor anunció que “ante el malestar fuimos tres veces al IPT” y que no lograron entrevistarse con las autoridades del mismo. Por eso dijo que están convocando “a una reunión importante en la finca de “Gringo” Canevá en la Segunda Sección Granja Amelia para el martes a las 20 horas”.

“De acuerdo a lo que la mayoría opine se tomará la decisión”, aclaró. Continuó diciendo: “Desde el momento en que estemos un buen grupo de productores seguramente se tomará una decisión. Como se están dando las cosas no van a ser buenas (las decisiones). Hay que ponerse en el lugar del productor que hace más de 1 año fue perjudicado por la emergencia y habiendo pasado más de un año no hemos recibido ningún centavo. A pesar de haberse presentado tarde el plan de los 60 millones que hoy queda la vista que se hacen mal las cosas y los que pagamos las consecuencias son los productores. Ahora nos vamos dos o tres veces al IPT y no podemos hablar con el señor interventor. Es inaceptable que no tenga 10 minutos para atender al productor”.

“La gente que tenemos algo de tabaco nos tuvimos que costear todo nosotros, tuvimos que hacer toda la inversión y levantar el tabaco que tenemos porque desde el Estado bien gracias, hablo del IPT, entregaron insumos fuera de lugar, no recibimos ninguna ayuda por la emergencia del año pasado y hay gente que me decían que tenían un hermoso tabacal, y con la lluvia no van a poder sacar lo que tenían previsto sacar”, expresó.-



SUBSIDIO RECORTADO

Segovia recordó que pedían 60 millones, pero que aceptaron recibir una parte al menos, para poder cobrar algo. Pero que esa resultó ser una mala decisión. Explicó: “Alrededor de 32 millones sería la primera etapa y quedarían pendientes 28 millones porque el plan en si fue presentado por 60. Y es aquí donde los productores tenemos cierta bronca porque allá por diciembre el Ministerio les sugirió a la Cámara, y a la Unidad Ejecutora que se divida el monto y que así se cobraría mucho antes. Por lo menos la primera parte. Pero en los hechos no se dio y es como uno acepto que se achique y no seguir reclamando los 60 juntos porque las necesidades son muchas. Ante esa expectativa de cobrar la mayoría aceptó. No sirvió de nada porque seguimos en la dulce espera”.-