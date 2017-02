TFB 16/17 División Mesopotamia: Unión de Goya recibe a Central Entrerriano en el destacado de la fecha

Unión recibe hoy a Central Entrerriano en juego que dará inicio a las 22.00 hs. El equipo de Gustavo Bataglia se encuentra en perfectas condiciones físicas, y buscará prolongar su racha ganadora ante el líder de la División. Se espera un gran acompañamiento de la afición goyana.

Unión (11-7) recibe a Central Entrerriano (11-5) en el juego destacado de una nueva fecha de la División Mesopotamia, Conferencia Norte, del Torneo Federal de Básquetbol 2016/17. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio “La Catedral del Básquetbol”, dará inicio a las 22.00 hs., y tendrá el contralor de Ramiro Barón y Diego Acuña, siendo Comisionado Técnico, Hugo Bonnet. Las entradas tendrán un costo de cincuenta pesos la popular y setenta las plateas.

Unión luego de una semana corta de trabajos solo espera el día para recibir al líder de la División, Central Entrerriano de Gualeguaychú. El elenco del Barrio Progreso, viene con un buen presente deportivo, hilvanando cuatro victorias consecutivas, tres de ellas en condición de visitante, que lo llevó a pelear bien arriba, y ahora precisamente buscará descontarle puntos al líder.

El pronóstico del juego es reservado con dos equipos que se prodigarán en el campo de juego en busca de la victoria. Por un lado el local, que viene en alza y no querrá dejar pasar la oportunidad de seguir escalando posiciones, y regalarle a su público una nueva victoria en la recta final del certamen, para empezar a buscar una de las tres plazas que otorga el grupo, para clasificarse directamente a los Cuartos de Final, teniendo en cuenta que le quedan seis juegos en la fase regular, cuatro de ellos en Goya.

Por otro lado, la visita, una formación que se armó para ser protagonista, y llegar a las instancias finales de la competencia, y buscar el tan ansiado retorno al ámbito de la AdC, llámese TNA, hecho en el cual quedó a las puertas en el Final Four de la pasada temporada.



Antecedentes

El historial entre ambos lo abrieron en la presente temporada, y donde cada equipo hizo prevalecer su campo. En Goya, Unión venció 74-64,-Pozzer 21 (U), Sieiro 13 (CE); y hace poco en el “José María Bertora”, Central se tomó desquite 86-81, Bergel 23 (CE) y Pozzer 26 (U).



Los demás juegos

Regatas Uruguay vs. Capuchinos, Peñarol vs. Ferrocarril, Atlético Saladas vs. Atlético Tala.



Así se ubican

1). Unión 29 pts. (11-7); 2). Central Entrerriano 27 pts. (11-5); 3). BH Gualeguay 27 pts. (10-7); 4). Regatas Uruguay 26 pts. (9-8); 5). Atlético Tala 26 pts. (8-10); 5). 6). Peñarol Tala 24 pts. (7-10); 7). Ferrocarril 24 pts. (7-10); 8). Atlético Saladas 23 pts. (7-9); 9). Capuchinos 22 pts. (6-10).



Charly Win (Prensa Unión)

@UniondeGoya