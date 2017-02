Eligen al nuevo Presidente de la Liga goyana de Futbol: Daniel Dening sería el sucesor de Carlos Domínguez

Casi con la finalización del mes de febrero, toda la atención en el fútbol goyano se traslada a la definición del nombre que ocupará el principal sillón de la sede de Avenida Sarmiento 60.Es que hoy se elegirá al nuevo presidente de la Liga Goyana de Fútbol y suena fuerte el nombre de Daniel Enrique Dening para reemplazar a Carlos Alberto Domínguez, saliente mandatario tras seis períodos consecutivos.Durante la asamblea se realizará además la elección del titular del Honorable Tribunal de Penas, como así también de cinco miembros titulares y dos suplentes.Domínguez, desde bastante tiempo atrás, ya había considerado que su ciclo al frente de la Liga al menos por ahora estaba terminado y que pretendía darle prioridad a su vida personal. No obstante que eso se sabía de antemano no surgían candidatos específicos que se postularan como para sucederlo. Sólo Daniel Dening cuando fue consultado -en el 2.015 estuvo al frente del Departamento de Fútbol Infantil-, se mostró con ganas de hacerlo y en el último tiempo estuvo buscando el respaldo de los presidentes de los clubes afiliados.En otro orden de cosas los clubes Benjamín Matienzo, Juventud Unida, Central Goya, Huracán F.C., Sportivo Santa Lucía, Atlético San Ramón, Deportivo Municipal y Cañonazo de Lavalle, comunicaron la ratificación de afiliación año 2.017 abonando el arancel correspondiente.Asimismo, a través de una correspondencia, Juventud Unida solicitó se reconsideren las sanciones aplicadas a los jugadores Jonathan Daniel Gómez, William Maximiliano Ortiz y Matías Joaquín Romero.La Asamblea General Ordinaria convocada para hoy viernes 24, dará comienzo a las 21 y este será el Orden del Día:1) Consideración de credenciales de los señores asambleístas.2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.3) Memoria de la Presidencia años 2.015 y 2.016.4) Lectura y aprobación del Balance General, situación patrimonial de la institución, Inventario General y Resultados años 2.015 y 2.016.5) Elección del presidente de la Liga Goyana de Fútbol.6) Elección del presidente del Honorable Tribunal de Penas.7) Elección de cinco miembros titulares y dos suplentes, para integrar el Honorable Tribunal de Penas.8) Designación de dos asambleístas para firmar el correspondiente Acta con las autoridades de la Liga Goyana de Fútbol.Vale señalar que, no habiendo quórum a la hora fijada, la Asamblea General Ordinaria sesionará válidamente con los señores asambleístas presentes media hora después de la establecida en su convocatoria, artículo 26 del Estatuto.