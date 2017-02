Primera Jornada: Más de 500 docentes se capacitaron en educación emocional

Fue de acuerdo a lo establecido en la Ley 6398, cuyo objetivo es una infancia y juventud emocionalmente creativa, cooperativa, sana. “Lo más importante, para los docentes, es saber manejar en los alumnos sus estados de frustración. Muchas veces, observamos falta de concentración. No comprenden la tarea", apuntó una maestraEn el marco de la Ley Provincial 6398 de Educación Emocional en los establecimientos educativos en la provincia de Corrientes, se desarrolló la primera jornada de capacitación para docentes, en esta temática, en el objetivo de favorecer el desarrollo armónico de los niños y jóvenes, estimulando y desarrollando la tolerancia a la frustración y auto-motivación, entre otras herramientas que ayudan al sano comportamiento social.En el acto de apertura, el Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani recordó el nacimiento de esta ley, la cual fue impulsada por un grupo de docentes correntinos. Por su parte, la Ministra de Educación Susana Benítez señaló: "La Ley, para que se cumpla, tiene que estar en el aula, tiene que incorporar saberes. Y esta jornada, es justamente para aprender a gestionar las emociones, los docentes y los alumnos. Estamos mejorando la calidad educativa, incorporando los valores que tanto necesita la sociedad", sostuvo.En la oportunidad disertaron, entre otros, los especialistas Laura Miranda, Araceli Porfiri y Viviana Weschenfeller.Asistieron más de 500 docentes de la ciudad de Corrientes y de localidades vecinas, como San Luis del Palmar y otras comunas; quienes manifestaron su interés por conocer las estrategias de la educación emocional, lo cual servirá para actuar en casos de "violencia familiar; adicción a las tecnologías; casos de ensambles familiares problemáticos", entre tantos otros casos allí mismo contados por los maestros.Ana Fernández, Directora Escuela 835, segunda sección Campo Grande, San Luis del Palmar, señaló que “generalmente, los chicos tienen problemas en la parte afectiva. Muchas veces observamos que tienen conflictos en la casa, no sabemos cómo abordar esos temas. Esto de la Educación Emocional es algo nuevo. Sabemos de qué se trata, pero necesitamos tener herramientas para trabajar con nuestros chicos y poder ayudarlos. Ellos nos necesitan”, sostuvo.En el mismo sentido, Mónica Araceli Escalante. Directora Escuela 444 de la ciudad de Corrientes, indicó que “lo más importante, para los docentes, es saber manejar en los alumnos sus estados de frustración. Muchas veces, observamos falta de concentración. No comprenden la tarea, por ejemplo. Muchos de ellos, tienen historias de padres peleados, hoy conocido como hogares disociados. Realmente, creo que esta nueva temática de Educación Emocional, puede ayudarnos. Por eso venimos, para saber cómo actuar”.Asimismo, Miguelina López, docente de la escuela N° 5, Capital, sostuvo que “nos encontramos con chicos tristes todo el tiempo”, acotando que en su mayoría “utilizan la escuela no tanto como un medio educativo sino más bien como un medio social, porque hoy en día, en la escuela se sirve el almuerzo, la merienda, entonces como que pasa a segundo plano el tema de la educación”.La asistente al curso detalló que también los problemas emocionales, recaen en casos de repitencia. “Ellos creen que no les sirve la educación. Dicen para qué voy a estudiar… Por eso, queremos trabajar desde lo emocional”.Similar sensación dijo tener Mónica, de la Escuela 146 del barrio Laguna Seca, quien contó que “en las escuelas de barrio asisten chicos en situación de vulnerabilidad. Es decir, que tienen muchas dificultades, no solo en el aprendizaje, en su vida escolar, sino también en lo familiar, en lo social. Entonces nosotros nos encontramos con muchas situaciones que hoy estaban nombrando hasta hace un momento aquí en el curso”.