YPF y Shell firman un acuerdo para desarrollo en Vaca Muerta por 300 millones de dólares

Las petroleras YPF y Shell suscribieron un acuerdo para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, con una inversión inicial estimada en 300 millones de dólares.Las petroleras YPF y Shell suscribieron ayer un acuerdo para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en el área Bajada de Añelo del yacimiento de Vaca Muerta, provincia de Neuquén, con una inversión inicial estimada en 300 millones de dólares.El acuerdo fue firmado esta tarde por el presidente de Shell Argentina, Teófilo Lacroze, y el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, en la sede de ésta última compañía en el barrio porteño de Puerto Madero.El acuerdo pondrá en marcha el primer gran proyecto tras el anuncio por parte del presidente Mauricio Macri del plan para impulsar el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, que incluyó el compromiso de inversiones de las empresas por unos 5.000 millones de dólares durante el primer año y modificaciones laborales para los gremios petroleros.Bajada de Añelo es un área de 204 kilómetros cuadrados ubicada al noroeste de Loma Campana, en una zona estratégica de Vaca Muerta que cuenta con recursos shale oil y shale gas.A partir de ahora, ambas empresas negociarán los acuerdos definitivos que otorgarán a cada compañía una participación del 50 por ciento en Bajada de Añelo para el desarrollo de un programa piloto que será operado por Shell.Estos acuerdos definitivos quedarán sujetos a la aprobación regulatoria pertinente por parte de las autoridades de la provincia del Neuquén.En un comunicación a la Comisión Nacional de Valores, YPF precisó que la firma del acuerdo se celebró con O&G Developments Ltd. S.A. una afiliada de Shell Compañía Argentina de Petróleo.Por medio de este entendimiento se acordaron los principales términos y condiciones para el desarrollo conjunto de un piloto de shale oil y shale gas en dos fases, con una inversión conjunta de 305,8 millones de dólares en el área Bajada de Añelo.De esa participación Shell aportará el 97,6% e YPF el 2,4%, en un proyecto común en el cual la filial de la petrolera angloholandesa será el operador del área.“Es una satisfacción asociarnos con Shell, una compañía con amplia experiencia en desarrollo de shale oil y gas en Norteamérica”, señaló Gutiérrez tras la firma de los documentos.Además, el directivo destacó la importancia de una alianza con un nuevo socio en Vaca Muerta, por haberse concretado “tras la firma de la adenda al convenio colectivo de trabajo”, recientemente acordada entre los principales actores de la cuenca neuquina.Por su parte, Lacroze afirmó que “Shell demostró excelentes resultados en la exploración de no convencionales, y tiene gran interés en el mercado local de petróleo y de gas”.De esta manera, en colaboración con YPF, Lacroze afirmó que la compañía espera “mejorar el conocimiento de la formación Vaca Muerta y profundizar la contribución para el desarrollo del potencial energético del país”.También ayer la petrolera YPF informó que firmó con PetroUruguay S.A, filial de la petrolera uruguaya ANCAP, el acuerdo definitivo para la adquisición del 20% de participación en el área Aguada de la Arena, también en Neuquén, por un monto de 18 millones de dólares.La operación que se concretó a partir de un acuerdo firmado hoy en la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre el presidente de YPF y su par de ANCAP, Marta Jara Otero, permitirá a la compañía argentina incrementar su participación hasta el 100% en el bloque.Gutiérrez explicó que esta adquisición de Aguada de la Arena -cuyo primer 80 por ciento compró en octubre- forma parte de “la optimización del portfolio de activos de la compañía” y permite alcanzar “un activo de naturaleza gasífera y con potencial para aportar recursos energéticos a la Argentina”.