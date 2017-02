Ex responsable de la Expo Goya: Bruno Scheller opinó sobre la entrada gratis al predio de la Fiesta del Surubí

En calidad de ex responsable de la organización de la Expo Goya, Bruno Scheler opinó sobre la medida del Intendente Gerardo Bassi de permitir el acceso libre y gratuito al predio de la Fiesta Nacional del Surubí. Señaló que se debería analizar si el predio tiene la infraestructura necesaria para recibir a todo el público que asistiría al ser gratis la entrada. Por otra parte, estimó que “hacer enteramente gratuito cuando en realidad los costos de los últimos tiempos estaban acotados es quitarle la posibilidad a la Fiesta de recaudar algo de fondos que son necesarios para mantener una fiesta de ese nivel, por ahí le estamos dejando de cobrar a gente que puede pagarlo”.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, al ser consultado sobre la gratuidad del acceso a la Fiesta del Surubí, Bruno Scheller expresó: “Nosotros cuando estuvimos dentro de la comisión, se buscó siempre tratar de tener la posibilidad de aumentar la participación o dar la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder a la Fiesta haciendo una liberación de horarios gratuitos y buscando siempre bajar los costos de la entrada, que fueran lo más accesible posible”.

Continuó diciendo Scheler: “Esta situación, me parece muy linda opción que sea gratuito, a quién no le gusta que haya la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder gratis. Pero lo que es cierto es que la Fiesta, hasta donde pudimos conocer, necesita recursos. Hoy como está dada la recaudación y el armado de la parte económica de la Fiesta no está preparada para bancarse sin cubrir un montón de cosas que son necesarias. Me deja preocupado que sea una mayor carga del municipio que tiene que hacerse de un sostenimiento de la fiesta importante, pero del lado del expositor me preocupa mucho el tema de la organización, el hacer algo enteramente gratuito sin mucho control puede llegar a hacer que el manejo de la fiesta o de la exposición en un espacio acotado para el ingreso de personas, que tampoco se puede pensar que haya infraestructura para sostener una circulación desmedida de gente, se complica, ojala lo tengan estudiado para minimizar los problemas”.



PUBLICO PARA CONSUMO

Uno de los argumentos para justificar la entrada gratis es que los expositores pueden vender mejor sus productos. En este aspecto, Scheller opinó: “El punto es: cuando se empezó a cobrar entrada de golpe, cuando la expo era sobre la costanera fue un golpe muy fuerte para la Fiesta porque la caída de público fue muy grande. Luego la Fiesta cambió su dimensión, la participación de público fue muy distinta y año tras año fue aumentando y eso fue dejando de ser un problema. Hay muchos pequeños puestos de consumo masivo como comida que esperan que cuanto más circulación más tranquilos los deje por la posibilidad de vender má., Justamente la gente que viene a hacer negocios con la atención al público que pasa por la Fiesta no así un expositor que viene a exponer algo y que prefiere tener una fiesta ordenada, que se luzca, donde no sea nada más que un correr de gente masiva, que en realidad no se entiende mucho, hay que ser consciente que estamos en un espacio limitado y tampoco da para que sea un tumulto de gente”.



LA INFRAESTRUCTURA Y EL ORDEN

Scheller también dijo: “A mí me preocupa, los últimos años se logró con la amplitud de horario y el regalo de mucha entradas dirigidas a los que no podían acceder al predio y habiendo puestos gratuitos el día de la inauguración me parece que por ahí hacer enteramente gratuito cuando en realidad los costos de los últimos tiempos estaban acotados es quitarle la posibilidad a la Fiesta de recaudar algo de fondos que son necesarios para mantener una fiesta de ese nivel, por ahí le estamos dejando de cobrar a gente que puede pagarlo”.

“Si hay algo que defiendo es la Fiesta, ojalá sume algo pero en realidad, del lado de exposición con los cambios que se hicieron en los últimos años y esta novedad no veo que sea un elemento de decisión para un expositor”, recalcó.

En otro párrafo expresó: “Que se tenga en cuenta la infraestructura del lugar, el tener en cuenta el manejo de la gente, los horarios, y por sobre todas las cosas la seguridad dentro del predio, no porque sea acceso gratuito se convierta en un lugar que no esté controlado, hay gente que viaja desde distintas partes del país, tiene mucho capital puesto dentro de la Fiesta y es importante darle la seguridad a un expositor de que todo va a estar ordenado y controlado”.



ASPECTO FINANCIERO

Sostuvo que “el problema que siempre se suscitó entre entrada sí o no, viene atado a que el problema es que está mezclado la exposición con el festival. Justamente, al principio hablamos de la posibilidad de que la Expo sea de acceso libre y gratuito. Es difícil pensar que tremendo festival quede sin un pago de ingresos real cuando la inversión que se hace es demasiado grande”.

Bruno Scheller agregó: “Si nada es una decisión de que sea todo gratis me da un poco de cosa, es una lástima porque realmente los números de la Fiesta van a ser más graves aun. Son un convencido de que la Fiesta es de los goyanos, que la tenemos que disfrutar todos, pero no considero que no se haga un análisis pormenorizado de cada uno de los costos y el sistema de recaudación y que la decisión sea nada mas “este año no cobramos”, hay que tener en cuenta que el desfasaje a nivel dinero de un espectáculo de este nivel es grande y el dinero termina saliendo igual de la ciudadanía, si toda la ciudadanía está de acuerdo está bien, pero hay que se consciente de que cuesta”.

Confirmó su intención de participar, este año, en la Expo Goya. Y dijo: “Seguramente si, todos los años uno trata de decir nos tomamos un ratito de vacaciones para disfrutar la fiesta desde otro punto pero terminamos participando”.