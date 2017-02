Desde SUTECO Goya ponen en duda incio de clases

Habría un paro los días 6 y 7 de marzo. La secretaria gremial de SUTECO, Mara de Juanez dijo que “lamentablemente y seguramente va a ser un alto acatamiento, el paro será nacional y no habrá clases, esto es así”. El sábado habrá un congreso de SUTECO en la Casa del Bicentenario de Goya.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, la dirigente sindical dio precisiones sobre el inicio de clases y la posibilidad de que haya paros.

Dijo la gremialista que ““el mensaje es que la situación no es la mejor en Corrientes, como en todos los años, también tenemos una paritaria aprobada por ambas Cámaras legislativas de la provincia que no ha sido reglamentada porque no le interesa tener paritarias al gobernador, no se pone en práctica, y todos los años tenemos que negociar en Hacienda y solamente con imposiciones”.

“Estamos esperando la paritaria nacional que tampoco convoca el gobierno nacional, que también es importante para nosotros, principalmente porque somos una de las provincias que recibimos financiamiento del gobierno nacional, para nosotros es importante y creo que las cartas están en la mesa: el gobierno ya dijo que las clases empiezan y lamentablemente seguramente va a ser un alto acatamiento, el paro será nacional y no habrá clases, esto es así”, dijo la gremialista.

Mara de Juanez comentó que “hoy jueves hay un congreso y tenemos tres congresales titulares por Corrientes y dan con el mandato y explicar lo que está pasando la docencia correntina, tendremos novedades también”.



EN GOYA

Anunció que “el viernes tenemos una reunión grande de agrupaciones donde se van a plantear problemas a nivel nacional, puntualmente la cuestiones de cada jurisdicción y el sábado tenemos el congreso en Goya, de SUTECO que gentilmente el director de Cultura nos ha prestado la Casa del Bicentenario, el sábado desde las 8,30, estará toda la provincia trayendo las inquietudes con los congresales de cada localidad”.

La dirigente sindical precisó que “más que nada también van a traer la problemática de cada lugar en donde nos contarán la situación y ahí se toman las medidas pertinentes para el inicio de clases seguramente, y con seguridad te digo ahí se van a plasmar las cuestiones de cada sector porque no hay que olvidar que tenemos tanto del Nivel Inicial, Primario y Secundario, justamente en el congreso se tratan todos esos temas y la situación de cada uno, vamos a tener un panorama en ese congreso, ya están los compañeros en las escuelas y en base a eso se toman las medidas”.



LOS RECLAMOS

Confirmó que el paró sería los días 6 y 7 de marzo. Sobre los reclamos que tienen los gremios docentes, dijo: “Los reclamos son históricos con el agravante de que se han cerrado los planes de estudio, los CAI y muchos compañeros se quedaron sin trabajo, nuestros niños sin esos programas y además la situación histórica de la provincia, el reclamo permanente a las autoridades, al Ministerio, la violación permanente del Estatuto del docente; no hay concursos de ninguna clase; no se llama a concurso a supervisores y cada vez son menos; permanentemente la violación del estatuto, la ley de paritarias que no se pone en práctica, no convoca a los gremios, es necesario que también participemos en cada una de esas reuniones cuando están terminadas nos enteramos de lo que sucede, y como siempre sabemos la situación de las escuelas donde no hay seguridad, uno no puede estar 10 minutos en la escuela dictando clases porque cualquiera vendría y cerraría porque no hay seguridad en la mismas”.

Acotó que “ningún docente tiene que estar en la línea de pobreza, nuestra lucha será permanente, queremos tener una provincia donde el docente no sea el último con los sueldos más bajos del país”.-