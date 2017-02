Organizado por el Gobierno de Corrientes mañana arranca "El Nocturno de los Chicos"

El próximo viernes dará inicio en Goya el torneo de fútbol infantil denominado “El Nocturno de los Chicos”, que cuenta con el acompañamiento del Gobierno Provincial, a través de la Oficina de Coordinación en nuestra ciudad. Participaran 42 equipos de distintos barrios. El viernes 24 de Febrero será el puntapié inicial del Torneo Infantil de Fútbol, que nuclea a más de 650 chicos de 7 a 12 años y tendrá 42 equipos divididos en tres categorías.Este torneo deportivo tendrá lugar en el Club Benjamín Matienzo, y los partidos se jugaran los días viernes desde las 19 horas; conformado por equipos de distintos barrios y los planteles integran jugadores federados y no federados.El Torneo de Futbol Infantil “El Nocturno de los Chicos”, esta destinado a un sector amplio de la población infantil que no tiene acceso o es limitado a la práctica de este deporte, con el objeto de brindar igualdad recreativa a los diferentes barrios de la ciudad.El mismo propone como objetivo lograr la integración entre todos los chicos, para incluir al deporte como herramienta y así potenciar el desarrollo del niño formando hábitos sanos de conducta que brinden igualdad recreativa en los diferentes sectores de la ciudad. “El Nocturno de los Chicos”, brindara un ámbito de contención, en un espacio dedicado a la práctica deportiva, que promueva el acercamiento de los niños entre sí y con su familia.Además, este certamen busca fomentar la recreación como medio de prevención de adicciones, para logar la inclusión social y efectiva del niño, y por último, posibilitar la practica del deporte, en este caso a través del futbol, experimentando vivencias de camaradería.Este torneo otorgar premios al Primero y Segundo en cada categoría, los encuentros serán dirigidos por Profesores de Educación Física. Es importante así mismo resaltar el marcado acompañamiento en materia logística y organizativa por parte del Club Benjamín Matienzo.Es importante destacar el control en metería de salud que propone El Hospital Regional de Goya, en el acompañamiento con profesionales y personal sanitario en el acompañamiento durante todo el Torneo; desde el momento mismo que se efectuaron las inscripciones con la presentación de Certificados de vacunación.El Torneo cuenta con 42 equipos inscriptos, distribuidos en tres categorías, los equipos participantes son: CATEGORÍA 7 y 8 AÑOS, integrada por 7 equipos: “Los Pequeños Gigantes”, “Kiosco Jesús”, “Turski Electricidad”, “San José”, “Los Cachorros”, “Tiki Tiki”, y “San Nicolás”.“ Peluquería Juan Bautista”, “Buen Gas”, “Las Águilas”, “Kiosco Jesús”, “Sacachispas”, “Villa Matadero”, “Tiki Tiki”, “Turski Electricidad”, “San José”, “Los Cachorritos”, “Las Piedras del Puerto”, “Los Pibes de Itatí”, “El Barcelona Goyano”, “Los Guerreros del Belgrano”, y “San Nicolás”.“La Metro”, “Los Pibes de San Ramón”, “Peluquería Juan Bautista”, “Buen Gas”, “Deportivo Carranza”, “Kiosco Casco”, “Las Águilas”, “Boca del Tigre”, “Kiosco Jesús”, “Sacachispas”, “Villa Matadero”, “Turski Electricidad”, “San José”, “Los Cachorros”, “Las Piedras del Puerto”, “Los Pibes de Itatí”, “Los Guerreros del Norte”, “Los Guerreros del Belgrano”, “San Nicolás”, y “Defensores de Santa Lucía”.En la jornada inaugural este viernes, desde las 19 horas se desarrollara la presentación de los planteles de todas las categorías, para luego disputarse la primer fecha con seis encuentros, correspondientes a Categoría 7 y 8 años: Zona 1, PEQUEÑOS GIGANTES vs SAN NICOLAS; Zona 2, LOS CACHORROS vs TURSKI ELECTRICIDAD. En Categoría 9 y 10 años: Zona 1, SACACHISPAS vs VILLA MATADERO; Zona 2, SAN JOSE vs KIOSCO JESUS. Categoría 11 y 12 años: Zona 1, DEPORTIVO CARRANZA vs BOCA DEL TIGRE; Zona 2, LOS PIBES DE SANRAMÓN vs LOS GUERREROS DEL NORTE.