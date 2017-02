Comerciantes apoyan que la obligación de aceptar tarjeta de débito sea gradual

Dirigentes de entidades del comercio apoyaron la gradualidad en la obligación de aceptar tarjeta de débito para las operaciones de venta que se extenderá desde abril hasta diciembre, así como el uso obligatorio del POS."Nosotros apoyamos la gradualidad establecida por la AFIP" para fiscalizar esta obligación, dijo a Télam el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo.Recordó que la ley del 2001, cuando era ministro de Economía Domingo Cavallo, ahora fue reglamentada y "deja de ser opción" el uso del POS para los comerciantes, y "se convierte en una obligación".El titular de la AFIP, Alberto Abad, anunció ayer que todos los comercios, profesionales, centros de salud, culturales o de entretenimiento tendrán que cumplir con la obligación de aceptar la tarjeta de débito para sus operaciones, en un proceso que comenzará en abril y finalizará en diciembre próximo.La medida busca cumplir con la ley y permitirá hacer efectivo los beneficios de descuentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, que paguen a través de tarjeta de débito.Lourenzo recordó que el no cumplimiento de la medida llevará penalidades que "son multas que van de los $300 a los $30 mil, y pueden llegar a tres días de clausura".Además de mencionar la facilidad que implica para los consumidores el uso del débito, dijo que es una buena medida para evitar el uso de efectivo y "evitar situaciones de inseguridad".Recordó que para alentar la utilización del POS, los monotributistas que los instalen no tendrán costo por el alquiler del dispositivo por dos años.A su turno, la titular de una de las cámaras que agrupa a los supermercados chinos, Cedeapsa, Yolanda Durán, dijo a Télam que hasta ahora el uso de POS era generalizado en las grandes cadenas supermercadistas, y ahora abarcará a autoservicios y almacenes."La Cámara de Tarjetas nos entregará los POS pero hay que lograr que el sistema bancario no nos ponga trabas en la apertura de cuentas", reflexionó Durán, quien consideró que la media "incentiva las ventas y el consumo, que por ahora viene bastante aplastado"."Nos parece bien la gradualidad y además cerca de dos millones de jubilados, pensionados y beneficiarios se convertirán en potenciales compradores", estimó.La resolución de la AFIP que se publicará mañana en el Boletín Oficial, da cuenta que a partir del 30 de abril próximo todos los comercios, mayoristas o minoristas, hoteles y restaurantes, con ingresos mayores o iguales a $ 4 millones facturados en el período fiscal 2015, deberán contar con el sistema POS para facturar sus operaciones con tarjeta de débito.