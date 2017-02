El Congreso aprobó la intervención de la AGN en el acuerdo con el Correo

El Congreso aprobó la intervención de la AGN en el acuerdo con el Correo.Realizará estudios técnicos en el Ministerio de Comunicaciones y deberá dar un informe en 90 días, prorrogables por 30 másA pesar de que Oscar Lamberto, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), había dicho que el organismo no intervendría en el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado, finalmente el Congreso, a través de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, cumplió con el deseo del Gobierno, que había pedido un dictamen técnico del ente.De este modo, la AGN realizará estudios técnicos de gestión en el Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y la ex comisión Nacional de Comunicaciones para relevar las acreencias del Estado con la empresa Correo Argentino S.A., propiedad de la familia Macri.Ahora, el organismo dispondrá de un plazo de 90 días prorrogables por 30 más para remitir al Congreso el informe de gestión con el relevamiento de los créditos del Estado con la empresa por la gestión del Correo previa a su estatización, así como de los reclamos administrativos y judiciales vinculados al caso.