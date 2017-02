Decisión histórica del Intendente Bassi: López Soto explicó motivos de la entrada gratis a la Fiesta del Surubí

La impactante decisión del intendente Gerardo Bassi de permitir este año que la entrada a la Fiesta del Surubí sea gratuita fue explicada por el Secretario de la Producción, Carlos López Soto. Este año no habrá la gran feria de artesanos y “mercado de pulgas” que se hacia todos los años en plaza Mitre, simultáneamente con la Expo Goya.

El acceso libre y gratuita al predio Costa Surubí es una consecuencia de los comentarios de disconformidad de los mismos expositores que no contaban con la cantidad de público necesario para justificar sus inversiones u obtener alguna ganancia con sus ventas.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el funcionario explicó: “Estábamos teniendo una fiesta que estaba cobrando la entrada para ir a ver una exposición, eso implicaba que mucha gente no accediera o fuera una sola vez a ver la Expo Goya. Hace varios años escucho el planteo de los expositores que dicen que para el nivel de la Fiesta la cantidad de gente que visitaba Costa Surubí no se condecía con la cantidad que podía visitarlo. Eso significaba una pérdida de valor cuando uno vende una publicidad, un espacio público o espacio. Porque están los que van solo a mostrar o hacer negocios a futuro, que necesitan público para poder venir y las otras pequeñas que no vendían sus cosas o se generaba una expo en paralelo en plaza Mitre. Este año la decisión del Municipio es invertir en la Fiesta para que esa entrada no se cobre pero eso le permitirá a la COMUPE reformular los precios de los estanes, la cantidad de estanes. Porque el Municipio ha invertido mucho. Esto del corsódromo ahora permitirá colocar muchos más estanes, y este año no va a ver feria en la plaza Mitre, salvo la feria franca que se hace todos los sábados”.

López Soto recalcó que “no va a existir la feria de artesanos y todo lo que le acompañaba, salvo la presencia de los feriantes, todo será en el predio y al haber una entrada gratuita por una decisión política e inversión en la Fiesta va generar más ventas”.



EL FESTIVAL

Aclaró que la entrada gratis comprende todo el predio, pero quienes quieran sentarse en el festival tendrán que pagar la silla. Y precisó: “Implica que van a poder ver y escuchar el festival. Lo que no van a poder es sentarse en una silla. Si te gusta la comodidad, seguro vas a tener que pagar el lugar de la silla que en su momento la COMUPE informará los valores pero podrás ubicarte más atrás y poder verlo en forma gratuita”.