Carnavales en Costa Surubí: El sábado entregan premios a comparsas y no descartan que haya una noche más de corsos

El próximo sábado 25 de febrero se hará la entrega de premios a las comparsas en el “corsódromo” del predio Costa Surubí. La entrada costará 50 pesos, menores de 12 años no pagan. No se descarta que haya una noche más de corsos. Así lo dijo el secretario de la Producción, Carlos López Soto.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, López Soto precisó que “la última noche de corsos está prevista para este sábado, esa noche se hará la entrega de premios”.

El funcionario expresó: “Está programado tratar de arrancar a las 21 horas, como va a ser más lenta la circulación de las comparsas por la entrega de premios. La idea es arrancar a las 21. Existe la posibilidad, lo analizamos, no hay nada confirmado. Hay un pedido de hacer una noche el domingo. No está confirmado. Si está confirmado que el día sábado es la entrega de premios, la última noche oficial y los esperamos a todos”.

Aclaró que para el corso del próximo sábado la entrada “no será gratuita” y que “la noche gratuita fue porque una prolongación de la noche anterior, cuando se cortó por la lluvia y no se podía cobrar otra vez a la gente que vio la mitad del espectáculo”.



VENTA DE ENTRADAS

Se le peguntó a López Soto sobre un rumor de que alguien habría vendido algunas de las entradas que la Municipalidad les entregó a los presidentes de consejos vecinales para que se distribuyeran gratuitamente entre los vecinos más necesitados. Sobre este tema, el Secretario de la Producción expresó: “Si el presidente del consejo vecinal recibió entradas y las vendió, que se haga la denuncia. Desde la Municipalidad recalcamos que necesitamos la extrema responsabilidad, entregamos 6 mil entradas también para la gente del campo. Esas entradas debían ser manejadas con extrema responsabilidad por cada uno de los que recibió y repartir entre los que necesitan. No me consta ninguna denuncia. Pero si existe estamos dispuestos a tomarla y tomar las cartas en el asunto. Hemos tratado de obrar con responsabilidad, esas entradas permitieron el anticipo por parte del Municipio a las comparsas para que estas pudieran requiparse”.-



CAPACITACION

Acotó el funcionario: “Los goyanos hemos decidido entre todos: el Estado, las comparsas, reflotar el carnaval que está teniendo la cantidad de gente que se esperaba y un poco más de lo que teníamos pensado, que seguramente es el primer paso. Estamos tratando de armar un esquema sustentable en el tiempo y que permita que las comparsas puedan crecer. Mejoramos, ayudamos mucho trayendo gente que le enseñó a comparseros a armar espaldares de manera técnica y trabajar fuerte en la capacitación y que no vayan a pagar afuera algunas cuestiones que las podemos desarrollar con mano local”.--