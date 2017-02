Barrio Ñapindá: Cortocircuito habría provocado el incendio que destruyó una casa de madera

Sucedió en la mañana del domingo, en una casa del barrio Ñapindá. Al parecer, un cortocircuito en un ventilador que estaba dentro de la casa de madera habría iniciado las llamas que arrasaron con todo a su paso. Afortunadamente, no se registraron lesionados, pero los daños materiales fueron totales.

Rápidamente, una autobomba de bomberos llegó al lugar y los Bomberos comenzaron con la ardua tarea de sofocar el fuego, que crecía a pasos agigantados. Luego de largos minutos de combatir el fuego, los Bomberos pudieron sofocar las llamas y comenzaron a buscar entre los escombros que no hubiera focos ígneos que puedan reavivar el fuego.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el presidente de la comisión vecinal del barrio Ñapindá, Marcelo Medina contó lo que sucedió.

Medina expresó: “Perdieron todo lo que tenían. Eso ocurrió a las 10,30. Justamente yo estaba tomando mate en mi casa y veo que prendía fuego la casa. Me voy porque a esa hora la gente por acá estaba durmiendo, es un barrio humilde que trabaja y tienen los días domingo para descansar. Me voy y la casa prendía fuego. Estuvieron dos personas presentes adentro de la casa pero alcanzaron a salir y tratamos de apagar el fuego pero era imposible. Era una casa prefabricada toda de madera, no había chicos ahí, son 10 en el grupo familiar, y estaban dos nomas”.



UN CORTOCIRCUITO

Sobre las causas del incendio, el vecino comentó: “Me dijeron que era por un ventilador que no estaba bien y que eso produjo el incendio. Lo que pasa es que las líneas de luces se están arreglando y no están en condiciones de tener mucha potencia y por ahí se le enchufa algo de más y explota”.



LA FAMILIA

El vecino precisó que en la casa incendiada vivía una familia numerosa y dijo: “El más chico tiene 11 años y de ahí para arriba. Los demás tienen uno 20 años, 14 tiene la nena, y la otra 12, así está conformada la familia. Pero hay hermanos mayores que tienen hijos que suelen vivir ahí, por eso yo, cuando se produjo el incendio, me fui corriendo por si había alguien. Pero estaban los muchachos que alcanzaron a salir, se encontraban en la vivienda”.

“Es más: se junta agua en la zanja y hasta barro tiramos para apagar pero fue imposible apagar el fuego, hasta ahora estoy temblando porque es la primea vez que me pasa esto”, contó el vecino.



AYUDA

Pidió que la ciudadanía de Goya colabore. Y dijo: “Las donaciones las podría recibir en mi casa. Yo hablé con el muchacho de la casa y me dijo que reciba en mi casa nomas, en calle Mandisovi 421, está entre Catamarca y Jujuy ahí vivo yo”.-