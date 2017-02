Declaraciones de Pedro Sa: El próximo lunes 27 se hace la Travesía del Isoró y no se suspenderá por lluvia

Pedro Sa aseguró que la expedición se llevará a cabo aunque llueva y dijo que “si llueve el próximo fin se hace igual, ya no se suspende porque la travesía es por agua pero ya teniendo el feriado del martes nos da margen de poder salir con más tranquilidad”.

El lunes 27, feriado nacional se hará la travesía del Isoro. El coordinador Pedro Sa dio precisiones. En el programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, Pedro Sa dijo: “En el caso de la Travesía Náutica Reserva del Isoró, la travesía tiene una particularidad: los primeros 42 kilómetros son por agua pero el retorno es por tierra. Y justamente ahí está la inconveniencia respecto al tiempo. La mayoría de los que participan no tienen problema de sufrir un chaparrón o padecer un poco de humedad, calor, sol. El problema es que tenemos que volver por tierra, a utilizar el camino de El Bajo para hacer el acarreo de los botes al finalizar la travesía. Como estaba programada para el domingo y hoy (por ayer lunes) es laborable y muchos eran foráneos se les hacía complicado no tener las garantías de poder salir del campo y como había llovido en la semana estaba el pronóstico de lluvia. Entonces, tomamos la decisión para no perder a los participantes foráneos, y que sea un éxito posponerla para el 27”.



EVENTO IMPOSTERGABLE

Anunció que aunque llueva el próximo fin de semana, igual se hará la travesía. Dijo Pedro Sa: “Si llueve el próximo fin se hace igual, ya no se suspende. Porque la travesía es por agua pero ya teniendo el feriado del martes nos da margen de poder salir con más tranquilidad. Inclusive algunas personas de afuera plantean quedarse y pasar la noche en estancias, la costa, acampar y salir para el otro día”.



LOS PARTICIPANTES

La cantidad de participantes se mantendría o aumentaría, dijo Pedro Sa. Explicó: “Yo tengo datos precisos, con esto sí no me voy a aventurar a dar números que no son reales. Tengo una planilla que la venimos llevando el día que largamos la travesía a los medios, utilizamos redes sociales para recibir información y la realidad es que el 50 por ciento de los participantes que estarán recorriendo el Isoró son de afuera, desde ciudades cercanas como Esquina; Santa Lucía hasta Mar del Plata o algunas localidades del interior de Buenos Aires”.

Comentó que “teníamos, a la hora de suspensión, el viernes, alrededor de 220 personas y en este momento acabo de corregir la planilla dando de baja a unos cuatro equipos que no van a poder venir, pero prácticamente tengo para anotar unos 7 equipos más, este cambio le generó algún tipo de problemas y no van a poder estar, y estos se suplen por otras personas, más allá de que nadie se suple con nadie, pero sí de números vamos a mantener la cantidad de inscriptos sin problemas”.



PARTICIPANTES GOYANOS

La participación de goyanos es escasa. Pedro Sa comentó: “Es todo un tema y un desafío enorme. Los primeros en la ficha eran de ciudades como Romang; Avellaneda; Chajarí; Alejandra; Reconquista; Posadas; Paraná; Resistencia; Corrientes, y no aparecía Goya. Siempre somos los últimos en aparecer pero es nuestra idiosincracia, al llegar el fin de semana estaban los goyanos inscriptos y se siguen sumando más”.

Finalmente Pedro Sa pronosticó que “esta semana van a haber muchos botes en el agua, la gente se contagia cuando ve matrimonios, parejas, padres con hijas, es un evento que junta mucho a la familia”.-