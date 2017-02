Gerardo Bassi: “Este año la Fiesta Nacional del Surubí será libre y gratuita para todos”

El intendente Gerardo Bassi comunicó su decisión a la Comisión Municipal de Pesca en una reunión con varios integrantes presentes, encabezados por su presidente, Horacio Urdiró, ayer por la mañana. Una vez más el Gobierno Municipal, como viene haciendo con varios espectáculos públicos, garantizará que el acceso al predio de la Expo Goya en la 42ª Fiesta Nacional del Surubí, sea libre y gratuito.“La decisión que hemos tomado es que en este 2017, la entrada va a ser libre y gratuita, los cinco días de fiesta y lo vamos a sostener desde el Municipio” dijo Gerardo Bassi antes los miembros de la Comisión Municipal de Pesca.Agregó: “Básicamente los he invitado porque quería que de primera mano lo escucharan. Esta es una decisión que veníamos trabajando con nuestro equipo de Hacienda, con un par de reuniones con Horacio y hemos visto lo que significa una fiesta para todos, una fiesta del Mes de Goya y otros eventos que permiten la participación de todos los vecinos”.“Créanme que vamos a hacer un esfuerzo y vamos a contribuir para el éxito de la fiesta en esta decisión que ya hemos tomado, y que obviamente necesitamos trabajar más juntos que nunca con la COMUPE” finalizó.Entre varias cuestiones habladas en la reunión entre el Intendente y la COMUPE, vale aclarar que la gratuidad de la entrada no implica que puedan ingresar vendedores ambulantes (sin autorización de los responsables de la Expo Goya) o que la gente pueda ingresar con bebidas, etc. El público deberá respetar ciertas pautas establecidas que se informarán oportunamente.Por su parte, Horacio Urdiró, como presidente de la COMUPE le dijo a Bassi: “Está bueno esto y te agradezco que sea así. Que no haya sido una noticia en que el intendente dijo que será gratuita sin comunicar a la COMUPE, porque también el trabajo para los que integran la COMUPE es apasionado y lo único que quieren es el bien para su ciudad. Estamos trabajando para eso, que no quede ninguna duda”.