TFB 16/17 División Mesopotamia: Unión de Goya sacó pecho y batió a Peñarol en su casa

Unión venció a Peñarol 92-87 en suplementario, luego de igualar en 76-76 el regular. El equipo de Gustavo Bataglia de gran entrega y coraje redondeó una gira ideal por tierras talenses. André 26, Insaurralde 14 y Pozzer 13 sus mejores números.

Carácter, garra y corazón, fueron los distintivos del gran triunfo de Unión ante Peñarol 92-87 en tiempo extra, luego de igualar en 76-76 el tiempo regular, para redondear un fin de semana ideal. Ahora el elenco del Barrio Progreso, que se mete bien arriba tras una nueva caída de BH, se prepara para recibir el viernes a Central Entrerriano. Pero antes hubo un juego. Pase y lea.

Con ambos equipos corriendo y sin gol por parte de la visita trascurrieron los primeros dos minutos de juego, 3-0. Apareció en acción Giordana en el local con dos bombas y luego del 11-5, Bataglia se fue a la pausa. El equipo no podía filtrarse en las últimas líneas enemigas, tenía la “mira”sin calibrar, sumado a pérdidas no forzadas. Los siguientes minutos el local siguió manejando las acciones siendo Arevalo la carta de gol. Bataglia movió la banca buscando variantes y con sendas bombas del ingresado Souto equilibró las acciones 15-15 a 2’00 del final. Contestó el “tricolor” con una bomba de Giordana y un doble de Ivetichpuso 20-15 para acto seguido Meza y André en veloz salida puso las tablas otra vez 20-20. Finalmente Peñarol cerró el periodo 23-22.

El segundo acto fue gol a gol desde el inicio y cuando Unión pudo correr lastimaba arriba. Así André e Insaurralde llevaron la cuenta a 25-26. El juego se volvió friccionado y una antideportiva a André condicionaba al jugador “rojo”. Fuerte marca y buscando el pase extra era el distintivo de la visita en los siguientes minutos, teniéndole a rienda corta al local en el manejo del juego y score: 31-30 con 4’30 por jugar. Por ello el entrenador local se fue a la pausa. Al volver las acciones Peñarol tuvo el mejor momento de la noche estableciendo la máxima 39-30 mediante el aporte de Córdoba desde afuera (7) y corridas de Ivetich. Unión perdió el orden y Bataglia tuvo que ir al tiempo muerto. Los minutos finales Unión ajustó las marcas y pudo limar algunos puntos, 39-34 para Peñarol el periodo.

El tercer acto fue intenso en los primeros minutos con férreas marcas y donde Unión buscaba mantenerse en juego, 47-44, promediando el periodo. El local descansaba en lo que podía hacer Jonanovich e Ivetich en la pintura rival. El juego era desordenado y el cansancio empezó a hacer su trabajo en ambos equipos. Unión desaprovechó varias ofensivas, pero el local se quedó sin gol y con Quigley, Meza y Pozzer y una bomba de Insaurrlade pasó al frente 49-52 a 2’00 del final. Hubo tiempo para una bomba de Ghirardi en el local y Meza tras buena combinación de pases cerró el periodo 53-54 para Unión.

El juego estaba totalmente abierto al llegar al último segmento. Los primeros tres minutos fue gol a gol y sin nadie que pueda controlar las acciones, donde cada balón “quemaba”, nadie regalaba un centímetro y a la vez se repartían errores y aciertos. Peñarol pudo tomar aire con una bomba de Cordoba 63-61 con 6’30 en el reloj y Bataglia recurrió al tiempo muerto. Una antideportiva a Zalabardo, que fue efectivo desde la línea, sumado a una gran conversión de Insaurralde a la salida le dio ahora a Unión ventaja de 63-67, a 5’00 del final. Panizza se fue a la pausa, en un juego de “ajedrez”, donde el que menos se equivocaba se llevaba la victoria. Era dramático como se vivía el juego dentro y fuera de la cancha. Entre el “demoledor” de las defensas André y la “mole” Meza en la pintura propia y rival para llegar al gol, Unión sacó una luz 68-73 a 2’30 del final. El equipo dejaba surcos de transpiración en el parquet del “Gigante”.Jovanovich y Cordoba mantenían con vida a Peñarol 76-76 luego de aprovechar las ofensivas fallidas de la visita con 1’00 en el reloj.A Unión de quedó la última bola pero no la pudo definir y al tiempo extra 76-76.

Una bomba de Pozzer y una penetración de André quien se iría por cinco faltas, 76-81 en el amanecer del tiempo extra le daba vida a la visita. Se fue Jovanovich también por cinco el local, y la incertidumbre seguía. Fue gol a gol, vea 84-84, 86-86, 86-88 tras conversión de Pozzer, y tiempo muerto de Panizza, con treinta y dos segundos por jugar. La siguiente defensa fue heroica y como resultado de la misma en la ofensiva Unión empezó a definir el pleito, para finalmente llevarse el triunfo 87-92, y cerrar un fin de semana ideal con dos victorias en tierras entrerrianas, que lo mantiene como uno de los protagonistas en la zona de la “muerte”.



Los números

Peñarol (87) Alejandro Ivetich 19, Emanuel Arevalo 8, JoaquinGiordana12, GastonCordoba 17, Marcos Jovanovich17, (FI); José Melchiore 3,Martín Ghirardi 5, Matías Arias 6.

Director Técnico:Mariano Panizza



Unión (92) AgustinInsaurralde 14, German André 26, Luciano Pozzer 13, Alejandro Quigley 7, Juan Meza 17, (FI); Ignacio Gonzalez Nadal 0, Gustavo Souto 7, Franco Zalabardo 8.

Director Técnico: Gustavo Bataglia



Parciales: 23-22, 39-34 (16-12); 53-54 (14-20); 76-76 (23-22); 87-92 (11-16).



Árbitros: Ruben Abelardo y Francisco Robles



Estadio “El Gigante”



Los otros resultados

Regatas Uruguay 88-83 Atlético Tala

Ferrocarril 71-67 BH Gualeguay



Así se ubican

1). Unión 29 pts. (11-7); 2). Central Entrerriano 27 pts. (11-5); 3). BH Gualeguay 27 pts. (10-7); 4). Atlético Tala 26 pts. (8-10); 5). Regatas Uruguay 26 pts. (9-8); 6). Peñarol Tala 24 pts. (7-10); 7). Ferrocarril 24 pts. (7-10); 8). Atlético Saladas 23 pts. (7-9);9). Capuchinos 22 pts. (6-10).



Charly Win (Prensa Unión).

@UniondeGoya