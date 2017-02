Goya vivió una gran noche de Corsos con entrada libre y gratuita

El espectáculo suspendido por la lluvia el sábado a la noche en el corsódromo municipal, prosiguió anoche a fin de que las comparsas que quedaron pendientes pudieran ser parte de esta fiesta. Por tal motivo la Comisión Municipal de Corsos decidió continuar este domingo a partir de las 21:00 con entrada libre y gratuita. “Empezamos a ver que se dificultaba mucho el paso de la comparsa, entre el viento y la llovizna bastante fuerte y nos pusimos de acuerdo en que por el costo que tiene una comparsa en plumas y materiales, no es justo que además de pasar corriendo, tenga el riesgo de fundir todo su traje cada bailarín, faltando todavía una noche más” dijo la Prof. Selva Vera, una de las integrantes del jurado.“Entonces para salvaguardar la cuestión material de los trajes y la salud de los bailarines, decidimos que este es el momento de cortar y tratar de continuar lo antes posible”.Las comparsas que no bailaron el sábado son Porambá y Aymará, pero Goya Berá saldrá de nuevo, según explicó Selva: “Va a volver a pasar Goya Berá, que es la comparsa que quedó a medias y que no pudo ser puntuada correctamente, y las otras dos comparsas que no habían pasado”.El intendente Gerardo Bassi confirmó que no se cobrará entrada y se respetarán los lugares de mesas, para aquellas personas que fueron a la noche del sábado. Esto también lo explicó la integrante del jurado: “El intendente decidió que va a ser con entrada libre y gratuita. La idea es que cada uno pueda volver a acomodarse en su mesa, en su lugar, donde estaba, que todos podamos colaborar con eso, tratar de ordenamos y que sea una continuación de esta fiesta de hoy”.