Declaraciones de Eduardo Esmay: COMUPE mantendrá y mejorará premios para ganadores del concurso de pesca

Se convoca a empresas locales y de Brasil, interesadas en participar de la Fiesta del Surubi. Eduardo Esmay dijo que “la Nación comprometió su aporte, y estamos trabajando fuertemente con el municipio y la provincia para que estén presentes de la mejor manera posible”.El tesorero de la COMUPE Eduardo Esmay dijo que los premios de este año serán tan importantes como los de años pasados.En declaraciones al programaque se emite por, Esmay expresó: “El próximo paso es el tema de premios. Vamos a mantener la misma categoría de años pasados. Estamos viendo la forma de mejorarlos con empresas de Brasil que están interesadas en particular y con empresas locales en cuanto tiene que ver con los premios que consisten en embarcaciones. Así es que los estamos invitando. Hay una empresa local muy importante que por cuestiones personales no pudo participar pero que este año aseguró su participación”.“Estamos sumando de todas las ramas posibles tanto de la parte privada como de la pública. Así es que la Nación comprometió su aporte, y estamos trabajando fuertemente con el municipio y la provincia para que estén presentes de la mejor manera posible”, dijo.Eduardo Esmay aclaró: “A nosotros como COMUPE nos toca trabajar para la Fiesta del Surubí. Si bien hay requerimientos del resto de los sectores, por ahí hay un reclamo de la gente que cuando damos un número importante termina preguntando por qué ese recursos a la Fiesta y no a otro lugar. A nosotros nos toca trabajar y estamos comprometidos con la Fiesta. Vamos a trabajar para generar recursos para la Fiesta del Surubí. Seguramente tanto Municipalidad como Provincia y Nación les van a tocar trabajar para toda la sociedad en cuanto a salud, educación, obras de asfalto que tanto se reclaman para la ciudad. Somos conscientes de esa necesidad pero para nosotros esto, la Fiesta, es algo importante para Goya, para la Provincia y la Nación y estamos tratando de instalar - que es algo verídico - como “el mundial de pesca”, estamos trabajando para la Fiesta, para el pescador, y será algo lindo para todos los ciudadanos de Goya, participar de este lindo evento”.--