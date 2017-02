Fauna y Flora de Goya realizó un importante operativo en Zona del Isoró

Días atrás el personal de Flora y Fauna de Goya, con el apoyo del PRIAR, realizó un importante operativo en la Boca Nueva, cuenca de El Isoró, con un resultado positivo. Se labraron actas y secuestraron un yacaré, una garza mora, armas, un canobote con motor, mallas, y otros elementos. Habrían estado implicados en la actividad clandestina una persona de Reconquista y un goyano de la zona rural.

Carlos Bacque responsable de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, en exclusiva al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión informó sobre el operativo realizado en la zona de islas.

El nuevo titular de Recursos Naturales explicaba que fue un trabajo realizado conjunto con el PRIAR. Y recordó que por sus instrucciones se vienen realizando los operativos en forma sorpresiva.

Carlos Bacque dijo: “Se encontró un yacaré muerto, una garza mora, que no se el sentido de cazarlas, y un surubí. Pero lo más llamativo es el canobote que tiene su valor, y un motor de 18 hp, aparte de las mallas. Hay que destacar el tema de lo siguiente: el acta propiamente dicho por el importe de la multa no me interesa sino operativos como estos donde se ha prevenido. Se agarró antes de que se empiece a trabajar. Vamos a estar siempre, y reitero: la gente no sabe qué días salimos ni con quién salimos. Los resultados están a la vista. Estoy orgulloso de la gente de la delegación de Flora y Fauna por el compromiso que muestran y esta es una de la pruebas. Está el canobote, hay cuchillos, cartucheras con perdigones; balas de distinto calibre, y una jaula que es un tambor de 200 litros agujereado para que una vez capturado el pez lo meten ahí para su mantención y para después llevárselos”.

Contó el funcionario: “Me comuniqué por teléfono con el comisario Bordón y habían dos personas demoradas que si bien mal no creo recordar uno es de la zona rural de Goya y otro es de Reconquista. El canobote está registrado como propiedad de gente de Reconquista”.



NUEVA POLITICA

Carlos Bacque dejó en claro que él tiene una forma de actuar diferente, y que incluso derogó algunas resoluciones que excluían zonas que podrían ser inspeccionadas. En ese aspecto, contó cómo se inició el operativo mencionado, y dijo: “Recibí un llamado telefónico. Aparentemente mi mensaje de que todos tenemos que colaborar está llegando. Ni bien recibí el llamado me puse en contacto con los inspectores de Goya para coordinar un trabajo de requisa en conjunto con la gente del PRIAR que siempre están predispuestos para eso y en esto agradezco al comisario Bordón. En la zona de la Boca Nueva sobre la parte de lagunas, que pertenece a la cuenca del Isoró, con sus tributarios. Y en esto aclaró que ha quedado fuera de circulación la disposición anterior donde se excluía a los tributarios, yo lo derogue y se incluyen. Y también es valedero rescatar el accionar de los inspectores tanto Eduardo Benítez como Pablo González, y en conjunto con los del PRIAR se constituyó la comisión y se fueron en horas de la madrugada. El resultado fue altamente positivo, si bien creemos que si alguien pudo haberse escapado, están identificados. Hemos logrado capturar un importante instrumento de depredación como es lo que tenemos ahora en el galpón de la delegación Goya”.



MAS CONTROLES

Carlos Bacque advirtió que “sin duda y cada día que pase vamos a ir intensificando más, voy a aprovechar para contactarme con el prefecto y ponerme a disposición y coordinar tareas con la Prefectura. Fuimos con el PRIAR porque es Policía Rural y de islas y sabíamos por los datos que estaban como para acampar, y que mejor que ellos en una isla, eran la autoridad justa para poder actuar”.-