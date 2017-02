Dirección de Obras de la comuna: Con máquinas nuevas, Municipio encara amplio plan de arreglo de calles de tierra

El director de Obras, Mario Diaz confirmó que empezaron a operar las maquinarias nuevas adquiridas por el gobierno municipal. Se trata de un esfuerzo que se extenderá a calles de tierra de toda la ciudad. Mario Diaz aseguró también que esta semana se empezaría con el asfaltado de calles en el barrio La Rotonda.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, el director de Obras, Mario Diaz mostró las tareas de nivelación y arreglo general de calles. Dijo que se está trabajando en barrio Esperanza y que ahí se continuará hasta terminar lo previsto. Pidió colaboración a los vecinos.

Diaz expresó: “Estoy contento con estas máquinas nuevas. Estamos dándole la alegría a la gente en las calles. Hoy ya cambia el trabajo, la gente ya no sale mala. Ya comenzamos los trabajos prometidos, el arreglo de calles, quiero dejar en claro que esto nos va a llevar unos 90 días. En ese tiempo tendríamos que estar en un 80 por ciento. Dividimos las maquinas. En el Este hay una máquina nueva. Y en el Sur está la otra motoniveladora recién comprada”.

“Están trabajando las 5 motoniveladoras. En el barrio Esperanza hemos acordado con el presidente del barrio que hasta no terminar no salimos de ahí. Esto vamos a cumplirlo. Tenemos la directiva del intendente. Cuando entra la maquinaria terminar”, aseguró.



CABLES Y CAÑOS

El Director de Obras pidió a los vecinos su colaboración. Explicó: “Tenemos dos grandes problemas. Uno de los problemas es el de los cables que los tenemos muy bajos. Pedimos que vayan regularizando la situación de las líneas. Tenemos cables de electricidad que es lo peligroso. Por cada maquinaria hay una persona acompañando pero cuando tiene corriente es peligroso. Pedimos que nos den una mano con eso. El otro tema es el de los caños de agua que están muy altos. Hoy el trabajo que se hace con las maquinarias es el siguiente: van a cortar pero les pido que no se enojen. Tenemos un equipo que corta el caño y ya lo arregla automáticamente. No es que los dejamos sin agua, que se queden tranquilos. Pero sería ideal que los vecinos colaboren con el tema de cables y caños de agua”.

“Pedimos paciencia y estamos trabajando. La gente sale con alegría ve sus calles transformadas, dadas vuelta. Les damos la tranquilidad de que se va a arreglar las calles. Pero el trabajo a fondo lo vamos a hacer con todas las maquinarias de la zona Sur y así avanzar en todos los lugares”, explicó.



EL ASFALTADO

Se le pregunto qué ocurrió con el anunciado inicio del asfaltado en el barrio La Rotonda. Mario Diaz respondió: “En este momento se está haciendo el trabajo de compactación de las máquinas. Se están trasladando. En la calle Sarmiento ya hay unas máquinas. Esta emana trasladarían todo desde Costa Surubí y estamos esperando. Yo creo que esta semana se tendría que estar arrancando con eso”.-