A la espera de definiciones, danza de nombres para candidatos a vicegobernador

Gustavo Canteros, Any Pereira, Nito Artaza, Pedro Cassani, Braillard Poccard y otros forman parte de las especulaciones electorales para el armado de una fórmula electoral en pugna por la Gobernación. Mientras se espera más certezas sobre la fecha de las elecciones y un posible desdoblamiento, todos los frentes dialogan con los dirigentes en busca del batacazo ganador.Mientras aún resta conocer al candidato a gobernador de Encuentro por Corrientes (ECO), ya son varios los nombres en danza para ocupar el lugar de un eventual vicegobernador en cualquier fórmula. No son pocos los que gritan a los cuatro vientos que el actual vicegobernador Gustavo Canteros repetiría, aunque él pretenda ser el sucedor de Colombi; también hay quienes aseguran que la viceintendenta de Capital, Any Pereira, sería “una excelente compañera de fórmula para Camau Espínola”.Pero, cierto sector del peronismo especula con que el radical Nito Artaza sea quien acompañe en la boleta al actual senador nacional.Artaza aseguró que habla con todos y que es muy pronto para definir una fórmula. “No me voy a meter en la interna del peronismo”, aseguró.“Esperamos el decreto de convocatoria de elecciones que debe firmar el Gobernador. Nosotros ya estamos movilizados. Ahora sólo esperamos las fechas”, explicó.“Hablamos con los intendentes. La idea es formar un gran frente, no queremos ir solos”, agregó.“Estamos conversando con todos, incluso con gente de ECO”, afirmó.Sobre la posibilidad de ser el compañero de fórmula de Camau Espínola, Artaza manifestó: “Tengo coincidencia con Camau. Pero hay que esperar. Hoy sólo son tanteos”.“En Corrientes hace falta llamar a todos. Hay que hablar con todos. Yo dialogo con Ríos, Colombi y los Liberales”, insistió.El ex senador nacional anticipó que harán un gran acto en marzo junto con el diputado nacional Sergio Massa. Además, confirmó que tendrán candidato propio a intendente por Capital y que es Germán Braillard Poccard.En la danza de nombres para la vicegobernación, tampoco se descarta a Pedro Cassani como potencial compañero de fórmula del candidato a suceder a Colombi.También, en ese sentido, Pedro Braillard Poccard no pierde vigencia y aún no está claro qué papel jugará en este año electoral.Por lo pronto, todos siguen en carrera, al menos hasta que el oficialismo provincial oficialice su candidato, que según el propio Ricardo Colombi: “El nombre está resuelto, y lo saben varios”.Hasta que se revele el misterio, mantienen sus esperanzas: Eduardo Vischi, Sergio Flinta, Gustavo Valdés y todos aquellos dirigentes cercanos a Colombi que pretenden sucederlo en el sillón de Ferré.