IPS pone en marcha un box de autogestión para sus beneficiarios

El IPS puso en marcha un sistema de autogestión administrativa para consultas y seguimiento de expedientes. A través de este box los jubilados y pensionados también podrán obtener su recibo de sueldo.Para poder operar con este nuevo sistema es necesario que antes registren sus huellas digitales. Una vez realizada la registración automáticamente queda habilitada la persona para poder operar ingresando solo sus huellas digitales al sistema. La registración y el uso del box de autogestión es fácil, no lleva más de cinco minutos, y es una nueva herramienta que incorpora la institución para un mejor servicio de todos sus beneficiarios.Desde ahora el jubilado tiene dos vías de atención la tradicional con un agente de la institución o la auto consulta. “Muchas veces la gente se acerca para ver dónde está su expediente o necesita un recibo de sueldo para un trámite, la vía más rápida es el box de auto consulta. Su operación es sumamente sencilla” dijo la interventora del IPS, Lorena Lazaroff.Vale aclarar que la registración de las huellas digitales es solo si se va hacer uso de este nuevo sistema. Quienes se sienten más cómodos atendidos por una persona de la institución no es necesario que lo realicen. Queremos aclarar bien esta situación para que los beneficiarios no crean que todos deben concurrir a la institución a realizar la registración dactilar. Es solo para quienes deseen operar con el box.La registración de la huella dactilar lleva unos breves minutos y luego la persona que lo realiza queda habilita para poder usar el sistema.Lazaroff adelantó que están avanzadas las etapas para la instalación de un Call Center. “Este servicio servirá para realizar todo tipo de asesoramiento y consultas vinculas a la jubilación y pensión y para que la gente pueda hacer el seguimiento de sus expedientes. Si bien hoy eso lo pueden hacer a través de nuestra página web, no todos están familiarizados con la computadora y siempre la atención personalizada es mejor” dijo.