El calendario electoral provincial, casi definido

La Capital votará el 4 de junio y las provinciales, según anticipó el gobernador, se harían el 2 de julio y “el primer fin de semana de octubre”.



El escenario electoral en Corrientes empieza a definirse. Tras la aprobación en el Concejo del 4 de junio como día para votar en la Capital, el gobernador Ricardo Colombi casi le puso fecha definitiva a las elecciones legislativas provinciales y para gobernador: el 2 de julio y “el primer fin de semana de octubre”, respectivamente.

Colombi lanzó esas fechas sin prolegómenos en una entrevista radial y quedó así casi confirmado que en Corrientes este año podría votarse hasta seis veces: el 4 de junio (municipales), legislativas provinciales (2 de julio), PASO nacionales (agosto), elecciones a gobernador (octubre), legislativas nacionales (octubre) y posible segunda vuelta a gobernador.

Colombi explicó por qué no se conoce aún el nombre del candidato a sucederlo por ECO. Dijo que ECO “no es una persona, es un equipo, una alianza social y política, y es lo que se va a poner en juego en las elecciones”.

“Nosotros no priorizamos en la persona la salvación de la provincia, sino que nos focalizamos en el millón de correntinos, y coordinamos esa tarea en una representación social y política”, aclaró.

“Tenemos un proyecto, no personalizamos una candidatura”, dijo para marcar diferencia con el PJ. “Cuando alguien está desaforado por ser candidato o descontrolado, pierde de vista los objetivos, los principios, lo que debe ser el gobierno de la provincia. Nosotros, en cambio, priorizamos el trabajo, la sociedad. Al ser un equipo, lo importante es el conjunto”, arengó.

“El primer error que comete el candidato del kirchnerismo [en referencia a Camau Espínola] es que piensa que es el salvador. Piensa que la sociedad es solo un elemento para que él alcance el objetivo final. Nosotros pensamos que el norte, el rumbo, es el hombre y la mujer de Corrientes, priorizamos la relación en comunicad, rescatamos el concepto de familia y al millón de correntinos. No priorizamos, una candidatura, un hombre como salvador de la provincia”, diferenció el gobernador.

Fiel a su estilo, con respuestas breves, Colombi consideró que las aspiraciones de Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes) de candidatearse a gobernador por el frente oficialista “son legítimas” y que “todo se resuelve hablando”. “Canteros debe seguir en ECO”, dijo.

En cuanto a su candidatura a intendente de Mercedes, Colombi prefirió darle algo de suspenso. “Es una aspiración legítima”, se limitó a responder, pero no descartó la posibilidad de ser candidato a legislador provincial.

Entre otros anuncios, el gobernador ratificó que “en marzo vamos a comenzar con la política salarial de todo el año”, que habrá aumento del plus mensual que cobran los empleados públicos y que en abril comenzarán la ampliación del anfiteatro Cocomarola.