No descartan nuevo paro: La CGT rechazó que gremios vayan a discutir paritaria "del 18%"

De cara al paro general y movilización que la Confederación General de Trabajo (CGT), prepara para el próximo 7 de marzo, uno de los miembros del triunvirato, Juan Carlos Schmid, rechazó que los gremios vayan a discutir una paritaria de "alrededor del 18%", como propone el oficialismo.El líder sindical aseguró que en la central obrera están "más que decepcionados" con el Gobierno, al tiempo que ratificó la medida de fuerza "contra los despidos y por el empleo frente al Ministerio de Industria y la Producción"."Nadie va a discutir alrededor del 18% cuando en los primeros meses ya hay impacto con el cuadro tarifario en peajes, en salud y en educación. Es probable que acá haya un descenso de la inflación con respecto al año anterior, pero insisto: si no hay una moneda en el bolsillo de los trabajadores, a quién le importa la inflación", dijo.En este marco, Schmid reclamó que "las paritarias tienen que ser libres, es un acuerdo entre partes y no tiene que intervenir el Estado".Asimismo, señaló que la central obrera analiza, para fines de marzo, realizar otro paro que, "sin dudas, está sujeto también a que haya un diálogo en el máximo nivel" del Gobierno.En este sentido, el gremialista explicó que, si bien decidieron "retirarse del diálogo institucional de la mesa tripartita", que anteriormente mantenían con representantes del Ejecutivo y empresarios, aún aspiran "a que no haya posiciones irreconciliables"."El Gobierno ha sido elegido por cuatro años y durante cuatro años le vamos a tener que ver la cara. Tenemos que tener diálogo. Y estamos abiertos al diálogo como siempre lo hemos hecho", aseguró.El también presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se mostró crítico con las medidas económicas implementadas y sostuvo que están "más que decepcionados"."Las expectativas que se iban generando se han ido agotando y la lógica de la zanahoria por delante parece que ha perdido el encanto", explicó