La Travesía Náutica Reserva del Isoró fue reprogramada para el lunes 27

Pedro Sa, coordinador general de la organización de la «1ª Travesía Náutica Reserva del Isoró» informó que debido a las actuales condiciones climáticas adversas en la zona, decidieron suspender el evento. La nueva fecha es el lunes 27 de febrero, teniendo en cuenta que al día siguiente será Feriado de Carnaval.“En virtud de que no para de llover (acá me informan que llovió 200mm en Esquina). Acabo de hablar con la empresa que hace el servicio del Bajo, que tiene un micro empantanado en el camino y acabo de hablar con el dueño de la estancia, que salió anoche de ahí.Es una locura insistir con hacerlo el domingo, en virtud de todos los preparativos que teníamos y todo lo que estaba dispuesto para pasar un fin de semana espectacular.Me parece arrebatado e imprudente, continuar con la idea de hacerlo en estas condiciones, por lo que hemos decidido posponerlo para el día lunes de la semana que viene, feriado de carnaval.Procedo a explicarles porqué el día lunes y no domingo. El domingo está programado el 10º Triatlón, que utiliza a muchas de las áreas del municipio que iban a colaborar con nosotros. También van a estar ahí todos los guardavidas que iban a estar con nosotros y Prefectura Naval Argentina, que va a estar abocada a cuidar a los nadadores en el río.Para nosotros, guardavidas y Prefectura son condiciones sine qua non para llevar adelante la travesía.Así que, el día lunes 27 ustedes no van a tener que salir corriendo por la noche de regreso a sus hogares, porque el día martes es Feriado Nacional de Carnaval. Con lo que, desde ya, están invitados a agregar en su equipaje, la carpa; entonces el lunes a la noche nos quedamos todos a dormir en la estancia, y extendemos el fogón, hasta que las velas ardan; le metemos asado, guitarra, chamamé, lo que se les ocurra. No hay mal que por bien no venga.Lamento si alguien el fin de semana que viene no puede venir, pero les aseguro que si vienen el fin de semana con estas condiciones, seguramente la próxima no van a querer venir.Así es que los invito para el próximo lunes, Feriado de Carnaval y cualquier duda o consulta, háganlas por el canal (Travesías Náuticas Goya), que está a disposición. Un abrazo grande y los quiero mucho” dijo Pedro Sa.