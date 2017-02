Nuevos hechos de vandalismo: Intentaron sustraer cuatro monolitos lumínicos recientemente instalados en la Plaza San Martín

El director de Servicios de la Municipalidad de Goya, Nicolás D´aveta comentó a los medios locales que se registraron nuevos ilícitos en los espacios públicos de la ciudad. Este jueves por la tarde y durante las fuertes lluvias caídas cuatro artefactos lumínicos intentaron ser sustraídos, felizmente sin éxito.



Según las declaraciones de D´aveta “es preocupante la situación porque estos hechos se suman al robo de 200 metros de cables ocurridos hace pocos días en la rotonda de acceso a la ciudad y en las inmediaciones de la Laguna Bosco”.“En esta oportunidad no pudieron hacer efectivo el robo de las modernas luces instaladas en la plaza porque fueron descubiertos al momento del hecho y el llamado de atención de los encargados, huyeron despavoridos”.Hasta el momento no pudieron dar con el autor o los autores del hecho, que significaron la rotura de 4 monolitos lumínicos ubicados en diferentes sectores de la plaza San Martín destinados a alumbrar el circuito de caminata habitual de los vecinos que optaron para este espacio público para hacer ejercicios rutinariamente.Finalmente, el joven funcionario comentó “extremaremos las medidas de seguridad porque el esfuerzo que hace el municipio de Goya con el respaldo del aporte de los vecinos no puede ser empañado por algunos desalmados, que esperamos no sean por cuestiones políticas”.