Estadísticas oficiales: El año 2016 finalizó en Goya con 16 muertos por accidentes de tránsito

El perito en Accidentología de la Dirección de Tránsito de Goya, Alejandro Stortti dio detalles de las estadísticas que indican que en la ciudad de Goya se habían contabilizado oficialmente 16 muertos por accidentes. De ese total, la Dirección de Tránsito contabilizó 4. Pero los registros de Bomberos y de la Policía de la provincia informan de otros 12 decesos por las mismas causas.



Cientos de accidentes se registraron durante todo el año 2016 en Goya y en sus inmediaciones. Se suman a otros accidentes que se han producido y contabilizado formalmente durante años anteriores.

“Tenemos cargados 365 siniestros a los que acudió el personal de la Dirección de Tránsito en todo el 2016, con el saldo de 4 muertos”, precisó Stortti.

La organización mundial de la salud, ha calificado como flagelo a los accidentes de tránsito, ya que es la principal causa de muerte en personas de 17 a 35 años. En relación a los accidentes de tránsito, se refirió el perito Alejandro Stortti , de la Dirección de Tránsito.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte dijo: ““Nos adherimos al Observatorio Vial el año pasado y cargamos los datos mes a mes. Tenemos hasta octubre del año pasado. Cada accidente tiene su particularidad tenemos que buscar el libro de actas, chequear cada dato, la verdad es que nuestra base de datos en Goya está bastante superior en lo que es el nivel provincial”.

“Se elevó la cantidad de muertos en relación al año pasado. En Goya hemos tenido 4 muertos. En el 2015, hubo cuatro muertos en el casco urbano, en años anteriores un poco más, pero en cantidad de accidentes tuvimos un 6 a 10 por ciento más, y esto tiene que ver con la cantidad de vehículos sobre todo motos en la vía pública”, dijo Stortti.

Aclaró que “lo que pasa en el caso de la Policía es que su jurisdicción es más grande, y los bomberos acuden a todo accidente que ocurra en la ruta, en tanto que la Dirección de Tránsito ayuda en ruta pero contabilizamos lo que es el casco urbano de Goya”.

“Bomberos nos pasó a nosotros los datos de siete muertos y la Policía cinco, y nosotros tenemos en el ejido urbano solo cuatro personas muertas”, dijo.



REGISTROS Y MEDIDAS

Stortti dijo que ellos tienen registros que incluyen “datos extras como el tipo de vehículo, y se hace una georreferenciación que tiene que ver con el lugar dónde se produce el accidente y en base a eso se van organizando las políticas de prevención, como la colocación de lomos de burro y semáforos. Son lugares más críticos en cuanto a los accidentes y en base a eso se han organizado las políticas de prevención como la colocación de semáforos que mucha gente cuestiona en las esquinas de José Gómez y Sarmiento; Sarmiento y José Jacinto Rolón, lo que es el micro centro en calles José Gómez y España; Baibiene y Colón, donde hay un promedio de entre cuatro y seis accidentes anualmente, en todos aquellos lugares donde se puede colocar semáforos y vamos viendo que es factible la colocación de estos dispositivos se va haciendo”.

El técnico reconoció que “la gente se enoja con la colocación de semáforos, pero hoy por hoy es el único elemento preventivo, sacando el lomo de burro que molesta aún más, con los que se puede atacar el flujo de tránsito y la cantidad de accidentes en esquinas equis”.

Advirtió que “en el semáforo en Perón y Las Heras llama la atención la cantidad de gente que no respeta el mismo, pero bueno a la larga esto va a ir cambiando, nosotros invertimos mucho tiempo en capacitación, el año pasado pasaron más de 1.300 personas en lo que es el aula de educación vial, on line se capacitaron más de 70 personas, invertimos mucho en el tema de capacitación y en esto creemos que por ahí pasa la cuestión, siempre que terminamos las charlas preguntamos a la gente si esto le parece que sirve y la gente sale conforme, tenemos más de 4 horas de capacitación, sumado a las charlas en las escuelas, folletería, no basta, cada año tenemos más accidentes pero en esa tarea estamos”.