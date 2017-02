Mundial de Pesca: La ciudad de Goya y el país palpitan la 42° Fiesta Nacional del Surubí

A poco más de 60 días para el comienzo de la mayor fiesta de pesca deportiva del mundo, toda una ciudad se alista para ser verdadera anfitriona de miles de pescadores y turistas. Desde la COMUPE Goya invitan este jueves, desde las 19 horas, en las puertas del Palacio Municipal a compartir la presentación del "Surubí Móvil" y de la folleteria oficial. Además se impulsará un plan de actualización de datos de alojamientos extra-hoteleros que permita satisfacer la alta demanda de consultas.La 42° Fiesta Nacional del Surubí tendrá lugar en la ciudad de Goya, Corrientes del 24 al 30 de abril de 2017, y la expectativa generada cada vez en mayor. Más de 250 equipos ya confirmaron su presencia aprovechando el sistema de cuotas y, según los especialistas y estadísticas en tiempos similares, la presente edición puede marcar un nuevo número histórico.En declaraciones a medios locales, el presidente de COMUPE Goya, Horacio Urdiro, comentó: "“Porqué no soñar con las 1001 lanchas. Eso sería fabuloso, porque lo que se te ocurra puede pasar. El pescador deportivo, siente que Goya es su lugar en el mundo, se viene a recibir de pescador en el Concurso Nacional de Pesca del Suruí”.Por otra parte, y en materia de premios para la competencia pesquera, Urdiro confirmó que en el 42° Concurso "vamos a entregar más de 2 millones de pesos en premios. Solamente las 6 lanchas que vamos a entregar, las 3 para los tres primeros en el Concurso y las 3 para el Surubí Mayor, rondan el millón de pesos. Además las entregaremos con tráiler y con escribano pago, para que disfrute del premio sin pensar que tiene que pagar algo”.Como punto de inflexión en materia de difusión, este jueves 16/02 desde las 19 horas, en la puerta del Palacio Municipal de Goya se presentará el Surubí Móvil 2017.El vehículo, ploteado para la ocasión, recorrerá gran parte de la región con motivo de promocionar la 42° Fiesta Nacional del Surubí. Conjuntamente se hará lo propio con la folletería, dando el puntapié inicial de la entrega a comercios, empresas y público en general de nuestra ciudad que quieran sentir cada vez más a cerca a la fiesta mayor goyana.Desde la COMUPE Goya se pone a consideración de la ciudadanía de quienes tengan interés de alquilar sus casas y/o propiedades como alojamiento extra-hotelero en el marco de los días de la 42° Fiesta Nacional del Surubí, pueden comunicarse telefónicamente al 03777 15479829.Este trabajo tiene como objetivo actualizar y ordenar la base de datos disponible, como así también sumar nuevas plazas ante la demanda de consultas que recibe la COMUPE Goya.Vale mencionar que este material también se pondrá a disposición de la Dirección de Turismo Municipal, con quien se está trabajando en forma conjunta.El flamante Director de Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes, Carlos Baqué, aceptó en la última reunión de la COMUPE Goya la invitación transmitida por el presidente Horacio Urdiro, para ser parte de la actual comisión organizadora.Baqué manifestó "sentirse orgulloso por la invitación, ya que siente la fiesta muy adentro suyo". También confirmó que "una semana antes y una semana después de la fecha del concurso, no se podrá pescar en ninguna modalidad ni forma en las zonas de pesca comprendidas por el Concurso Nacional de Pesca del Surubí".Desde COMUPE Goya describieron como un hecho de suma importancia la incorporación del funcionario al equipo, ya que permitirá trabajar conjuntamente para el cuidado y control del recurso ictícola no solamente en el área de Goya sino en toda la basta región del Paraná Sur.