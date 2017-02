Marcos Bassi destacó unidad del peronismo y habló de su candidatura

El actual Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Goya, Marcos Bassi, destacó la unidad lograda en el Partido Justicialista de Corrientes y la importancia de haber evitado las internas tanto a nivel local como provincial. Aseveró que el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales que ocupa en la lista única del Partido Justicialista Provincial, es un reconocimiento al trabajo del PJ de Goya, que demostró un enorme crecimiento y consolidación.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, Marcos Bassi expresó: “En un clima totalmente de unidad tanto a nivel provincial como local lo más importante es que primó una vez más la inteligencia, la responsabilidad, el compromiso y en base a eso llegar a los acuerdos y evitar la interna a nivel local y provincial. Sabemos cuáles son las prioridades, como que después de 40 años el peronismo pueda llegar al gobierno provincial y retener comunas como la de Goya que hoy gobierna el peronismo y ganar municipios que hoy no conduce”.

“Independientemente de nombres y apellidos lo más importante es que todos sabíamos que teníamos que evitar la interna para que en un marco de consenso, debate, pudiéramos armar la mejor lista posible, la más consensuada y que todos en vez de estar pensando en un interna nos pongamos a trabajar en una intendencia de Goya y por el otro lado por la gobernación de Corrientes”, expresó.



CANDIDATO A INTENDENTE

Se le preguntó acerca de si legalmente el actual Intendente puede ir por la reelección, teniendo en cuenta que en un período anterior había sido Viceintendente. Marcos Bassi respondió: “No tenemos ninguna duda de que Gerardo Bassi puede ser reelecto como Intendente de Goya, que es el mismo caso de Paso de los Libres, después si hay algún tema que explicar o argumentar estamos decididos a hacerlo. Estamos convencidos de que él puede ser reelecto en base a eso y todos coincidiendo que Gerardo Bassi debe ir por la relección (esperando el acompañamiento de la ciudadanía) hemos armado una lista equilibrada de candidatos a concejales”.



LA LISTA

“En primer lugar, el actual secretario de Educación, Daniel Lesteime; segundo lugar Stella Maris Ginocchi quien va por su reelección; en tercer lugar, Leandro Monti, que ha sido un pedido de Rubén Bassi; en cuarto lugar para la zona rural, un chico joven que viene trabajando en la Segunda Sección y en los parajes, que es Guillermo Córdoba; en quinto lugar, Raquel Guerreño; en sexto lugar el actual Subsecretario de Hacienda, Francisco Huici; el séptimo lugar para el espacio de Oscar Macias, Virginia Bergeot Peña, el octavo lugar para Lisandro Paleari, es una lista consensuada”, precisó Marcos Basssi.



MOTIVOS DE UNIDAD

Se le preguntó a Marcos Bassi: “¿Qué los hizo unirse?. A lo que respondió: “Rubén es un tipo inteligente que conoce el partido como nadie, es un referente del peronismo goyano. Hemos tenido diferentes miradas por mucho tiempo, todo nos hemos pasado y hemos cometido errores de los que uno se da cuenta a medida que pasa el tiempo. Pero tenemos en claro el objetivo de retener el municipio de Goya y llegar a la gobernación de la provincia. No queremos que continúe este modelo de provincia que gobierna hace 16 años, es un exceso. Creemos en la renovación, en el cambio, podemos zanjar esas diferencias políticas personales en la búsqueda de la unidad. Hoy nos tiene a todos unidos: el sector de Rubén, el de Oscar, el del intendente, buscando lo mejor para goya, lo mejor para el peronismo de nuestra ciudad y en búsqueda de colocar un gobernador peronista. En base a eso, dejando de lado cuestiones que nos han diferenciado por momentos y hoy nos tienen unidos empujar todos para el mismo lado”.

Se le preguntó sobre el lugar que podría ocupar Rubén Bassi, respecto al tema de candidaturas. Respondió Marcos Bassi. “No tengo ninguna duda de que va acompañar la candidatura de Gerardo Bassi. En lo personal creo que si Nancy Sand es electa intendenta de Bella Vista, Rubén Bassi accedería a la senaduría provincial durante los próximos cuatro años, independientemente de eso Rubén quiere lo mismo para el Partido Justicialista: que el peronismo pueda retener el municipio de Goya y lograr la gobernación. En base a eso nos encuentra unidos, respecto a quien puede ser vice-intendente no está definido, va salir de mucho acuerdo y consenso y de ver diferentes opciones no solo dentro del PJ sino dentro del partido y el sector independiente”.-



SU CANDIDATURA

Respecto a su candidatura expresó: “Considero que el segundo lugar no tiene nombre y apellido más allá de que hoy uno representa al PJ en el espacio esto es mérito y reconocimiento a todo el peronismo de Goya, que ganó las últimas tres elecciones, que viene trabajando fuertemente, que tiene el presidente del PJ a nivel local y provincial, que tiene representación de 18 congresales provinciales, que están todos unidos, logramos el acuerdo y consenso en todo el PJ goyano, representa la segunda ciudad y es el premio a mucho esfuerzo y trabajo de compañeros”.