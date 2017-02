En Casa Rosada: En medio de polémica, Macri ordenó volver a "foja cero" con el Correo y anuló recorte a suba de jubilaciones

El presidente Mauricio Macri anunció que el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino "volverá a foja cero" y confirmó que anuló el recorte de a la suba de las jubilaciones.Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el mandatario reconoció que el Gobierno cometió "errores", pero sostuvo que lo importante es "no persistir" cuando hay equivocaciones.De esta manera, Macri anunció que se volverá "a foja cero" en el tema de la deuda del Correo, y reconoció que su administración "no pensó" un mecanismo adecuado como para "resolver controversias judiciales"."No hay ningún hecho consumado en el tema del Correo, no se pagó no se cobró. Llegamos a esta situación porque no pensamos en un mecanismo para controversias judiciales. El ministro Aguad actuó conforme a la ley", sostuvo Macri.De esta forma, el jefe de Estado se refirió al acuerdo que se había establecido entre la empresa Correo Argentino y el Estado para cancelar la deuda que esa firma del grupo Socma tiene con el erario, y anticipó que la Auditoría General de la Nación "supervisará la propuesta" que se formule a la Justicia."La deuda de la empresa Correo Argentino perjudica al Estado, que hace catorce años que no puede cobrar. La Auditoría General de la Nación auditará la propuesta que haga la Justicia, que dé su visto bueno y conforme para que se implemente este acuerdo", remarcó el mandatario.Vale recordar que Aguad y Macri están imputados por el fiscal federal Juan Pedro Zoni en el marco de las denuncias penales que se hicieron por supuestos delitos a raíz del acuerdo. La medida, también afecta al director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, Juan Manuel Mocoroa.Al ser consultado por el recorte a la suba de las jubilaciones, Macri anunció que anulará la resolución a pesar de que aún no había visto la luz."Todavía la resolución no fue publicada en el Boletín Oficial, ya lo verán mañana, pero se liquidará como siempre" dijo y agregó: "el equipo técnico dijo que se está aplicando mal la ley, se trata de un tecnicismo matemático".El Gobierno había cambiado la fórmula por la cual se determinan los incrementos de las jubilaciones y pensiones dos veces al año reduciendo el porcentaje, lo que generó críticas desde sectores de la oposición.La polémica estalló luego de que el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció que a partir del 1 de marzo se producirá un aumento del 12,65% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Pero el Gobierno modificó la fórmula para calcular los aumentos por decreto y será menor al que se había pautado por ley el año pasado.