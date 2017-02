“Ya está decidido el nombre del candidato a Gobernador”

Lo dijo Ricardo Colombi. “El nombre está resuelto, y lo saben varios”, expresó el Primer Mandatario, en declaraciones exclusivas a La Dos pero evitó avanzar en algún nombre: “hay que jugar al ajedrez… veremos quien mueve mejor la ficha”, sostuvo. “El candidato está dentro de la estructura política. Corrientes no está para paracaidistas… ya demasiados candidatos paracaidistas tendremos este año”, expresó. Aclaró que las relaciones con Canteros siguen bien pero recalcó: "el candidato será de ECo y radical"“El nombre del candidato ya está resuelto”, dijo Ricardo Colombi, y agregó: “lo saben varios”Respecto al perfil del candidato respondió: “eso no está resuelto, después veremos el perfil”Sobre si el elegido es alguien de la estructura política –se especuló que el Primer Mandatario evaluó alternativas externas al esquema partidario tradicional- aclaró: “sí, pertenece a la política”, y graficó: “en Corrientes somos serios. No hay tiempo para paracaidistas. Ya vamos a tener muchos candidatos paracaidistas en estas elecciones”Colombi respondió sobre su futuro personal: “es parte de un todo. No me hago problema por eso. Hay que seguir haciendo las cosas bien y mejorar”El Gobernador precisó que “durante la primera quincena de marzo se dará a conocer todo… se conocerá el nombre del candidato… de los candidatos a senadores, diputados, intendentes… habrá todo un paquete”“No hay que apresurarse. Tenemos claros los objetivos y no vamos a salir de ese camino. En momento oportuno se anunciará”, precisóSobre si serán desdobladas o unificadas las elecciones dijo: “la evaluación es mitad y mitad”“No hay cortocircuitos con Canteros”, aclaró Colombi y agregó: “simplemente él sabe y hemos sido claros: el candidato debe estar en Eco-Cambiemos y debe ser radical. El que reúna esas condiciones será candidato”El Gobernador desechó analizar lo que ocurrió en el PJ con el acuerdo logrado: “cada fuerza hace lo que cree más conveniente. No tengo porqué inmiscuirme en otras fuerzas. Me preocupo por lo nuestro, que es bastante”En referencia a la alianza política que se prevé conformar dijo: “hay que partir de la base que Eco-Cambiemos es una alianza social y después política. Después si se amplía en lo político bienvenido sea. La alianza de Eco es más social que política… es con el productor, el comerciante, el vecino. Hacia ellos están dirigidas las acciones de gobierno. Hoy, priorizamos la alianza con la gente”