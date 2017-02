Sobre su relación con Rubén Bassi: "Jamás tuve cruces con nadie, no gasto mi energía en eso"

El intendente de Goya, Gerardo Bassi, dialogó con Radio Sudamericana tras la presentación de listas del Partido justicialista de cara a las elecciones. “Siempre estuvimos tranquilos y no tenía duda de la capacidad de los compañeros de acordar y dialogar”. Fue consultado por su relación con Rubén Bassi y dijo “yo jamás tuve cruces con nadie, no gasto mi energía en eso”.“Siempre estuve muy tranquilo y no tenía la capacidad de los compañeros”, dijo Gerardo Bassi tras la presentación de listas del Partido Justicialista. “Nosotros ahora pensamos en la enorme posibilidad de ser gobierno y desde allí las decisiones naturales se iban dando”, arrancó.Explicó que su silencio ante los medios de comunicación tenía que ver con trabajar en los consensos del partido y en eso aclaró “no hablaba con la prensa porque todo lo que tenía que decir prefería decírselo a mis compañeros a los ojos”.Bassi recalcó que seguirán trabajando en todos los municipios y en aquellos que van a internas, primará la posición de “el que gana conduce y el que pierde acompaña”.Bajo la línea del consenso y acercamientos, Gerardo Bassi fue consultado por su relación con Rubén Bassi y recalcó “jamás tuve cruces con nadie, yo gasto mi energía para trabajar duro. Yo soy consciente que para lograr los acuerdos hay que ceder y es bueno tener un primer llamado y decir, `che Rubén conversemos´”La mesa periodística también le consultó sobre la posibilidad que Cecilia Gortari sea su compañera de fórmula y dijo “no descarto ninguna posibilidad, pero sería muy irresponsable de mi parte decir algo que no sabemos”.