Desde Suteco ratifican el paro docente para el 6 y 7 de marzo

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes, Fernando Ramírez, respondió a los dichos del Gobernador Ricardo Colombi, quien el miércoles manifestó que las clases comenzarán normalmente en Corrientes. “El Gobernador puede decir lo que quiera, pero las clases no van a iniciar normalmente”, adelanto y ratificó la medida de fuerza convocada en reclamo de la reconstitución de las paritarias nacionales y otros temas.Fernando Ramírez, secretario general del Suteco, dialogó con Sudamericana al respecto de lo que ayer Ricardo Colombi adelantó, manifestando que el 6 y 7 de marzo iniciarán las clases. “El Gobernador puede decir lo que quiera, las clases no inician normalmente”, manifestó, argumentando que “el Gobierno nacional está desfinanciando las provincias y empobreciendo a la docencia”.“No vamos a permitir esto”, dijo y agregó que “esto pasa cuando se quiere banalizar la discusión nacional y destruir la paritaria”, entre otras cuestiones. En cuanto a la medida de fuerza, adelantó que “un día o dos de paro no son nada, cuando no avanzamos, las escuelas siguen en las mismas condiciones y nos duele estar en una instancia de este tipo, lo preocupante es todo el año sin bomba de agua el estado desaparece”.