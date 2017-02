El Gobernador cargó con dureza contra los dirigentes del carnaval correntino

“Se les construyó un corsódromo, que puede tener déficit, pero que nunca fue utilizado como corresponde. Los responsables son las propias agrupaciones… sus dirigentes”, dijo Ricardo Colombi. “Me reuní con ellos en su momento y les ofrecí 5 autos, para que realicen una rifa durante el año. Pero eligieron seguir con la estructura de que llegue Papá Noel con la bolsa de plata”, comentó. Anticipó que en el corsodrómo se construirá un centro de convenciones.



“El corsódromo, que necesita obras que las vamos a hacer porque ahí se hará un Centro de Convenciones, no tiene el uso que tiene que tener durante los 365 días del año. Y ese uso lo deben dar las agrupaciones. No hay que cargar contra el gobierno… los responsables son los dirigentes”, expresó Ricardo Colombi, en durísimas críticas en contra de la dirigencia de los carnavalesY agregó: “en el interior las agrupaciones hacen un esfuerzo muy grande todo el año, le pagan la ropa a la mayoría de sus integrantes, hacen rifas. Acá lo que vale es un trabajo de todo el año de las agrupaciones. Por eso el carnaval es exitoso en Libres, en Monte Caseros, en Esquina, en Goya, en Mercedes…”Colombi contó detalladamente una oferta que le hizo en su momento a la FECAM: “me reuní con los dirigentes y les propuse que la Provincia dispondría cinco autos para que hagan un sorteo de 10 mil o 15 mil números con un costo en promedio de 1000 o 1500 pesos. Es lógico que una agrupación grande venda 7 u 8 mil números. Si vendían 10 mil números son 10 M de pesos… si venden 15 mil números… son 15 M. Ese monto es lo que le paga la empresa. Con esa plata cubrían los gastos, y además organizan los carnavales y les queda esa plata. No quisieron. No iban a perder… en todo caso iban a perder de ganar”.“No puede ser que estén esperando diciembre para que Papa Noel venga y ponga 10 o 15 M de pesos”, precisó.“Nosotros vamos a invertir en el corsódromo, ¿pero para qué Si después está todo el año cerrado. Algunos dicen que no es el lugar ideal. No tenemos otro. No hay un lugar céntrico para albergar 15 mil personas”, dijo“En ese espacio se hará un centro de convenciones que se comenzará a construir este año. Si no les gusta el lugar que nos devuelvan y listo”, recalcó Colombi