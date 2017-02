Una canasta básica de útiles escolares rondarían los 600 pesos en Goya sin incluir mochila y el uniforme

Osvaldo Alberio, comerciante local, y ex directivo de la Cámara Empresarial ante una consulta relacionada con los costos de la canasta escolar en Goya, estimó que con unos 600 pesos un estudiante puede tener los elementos básicos. Explicó que los artículos de librería son los que menos aumentos tuvieron, y recomendó a la población que consulte en los comercios, dado que hay una amplia oferta de productos de distintos precios y calidades.En declaraciones al programaque se emite porel ex presidente de la Cámara Empresarial expresó: “Los papas van a tener que calcular un 20 o 25 por ciento más que el año pasado. Pero como sucede siempre la parte escolar es lo que menos ha aumentado en todo el espectro de consumo. Si vos te fijas la leche aumentó un 80 por ciento; el fideo un 60; la carne un 80; los útiles entre un 20 y 25, los valores que se manejan no son tan diferentes a las del año pasado”.“Eso es muy variable depende, hay carpetas o personajes que están de moda, esas cuestan más, pero en general, diría que una lista de un colegio primario, completa hay que hablar de los 500 o 600 pesos”, precisó.“Pero hay que tener en cuenta dos aspectos que son importantes. Primero, que cuando se compra el consejo es que hay que ir al librero de confianza de la familia y hoy en día hay productos que no son de las marcas tradicionales que tienen la misma calidad y son más baratos, hablamos de un 20 o 30 por ciento con la misma calidad, eso se lo puede decir el librero con el que se tiene confianza, preguntarle y a veces no es bueno ir a marcas tradicionales que son más caras por el prestigio que tienen, pero hay marcas sustitutas con la misma calidad y son un 20 o 30 por ciento más barata, es un detalle a tener en cuenta”, dijo.Comentó Alberio que “desde este hoy miércoles el Banco de Corrientes, con sus tarjetas, empieza con promoción de descuentos con un 20 o 30 por ciento y asimismo los negocios estamos haciendo descuentos sobre los valores de contado, y hasta pagando con tarjeta para ayudar en este momento al tema de la canasta escolar”.“Desde hoy el que pague con tarjeta Visa Aurus va a tener un 20 por ciento de descuento en todo lo que compre excepto libros, en todo lo demás un 20, si paga con debito Maestro un 30 por ciento, son descuentos importantes que prácticamente te ponen la canasta escolar al mismo precio que el año pasado, lo mismo pasa con otras tarjetas y sistemas de créditos, hay tres sistemas de crédito que tienen ese descuento del 10 por ciento”, dijo.“Utilizando estos medios de pago los papas van a estar pagando muy cerca de lo que pagaron el año pasado”, remarcó.Alberio advirtió que si bien la compra de la “canasta escolar” es un desembolso Importante, hay que tener en cuenta que la educación es una inversión esencial. Dijo que “en la Argentina desde hace muchos años estamos acostumbrados a la educación gratuita, es uno de los países con educación más barata, cuando uno hace el gasto duele, es un gasto instantáneo pero deben pensar que es para todo el año, y es la educación, y no hay país que no tenga educación más barata que la Argentina. Vayan a Chile desde 4 grado hay que pagar”.-