Gobierno arrancó debate con provincias por Coparticipación

Funcionarios nacionales y ministros de Economía provinciales se reunieron para "avanzar en la reforma de la coparticipación", y coincidieron en que la "eficiencia y la equidad" deberán ser principios rectores en la distribución de ingresos."Es una de las tantas reuniones que venimos teniendo con funcionarios de todas las provincias, en este caso para avanzar e intentar sentar las bases de la reforma de la coparticipación federal de impuestos, que es un mandato constitucional incumplido por más de 20 años, y también para avanzar en otras cuestiones pendientes como la reforma tributaria, que debe incluir a las provincias", sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.Durante el encuentro, que se realizó en el Salón de los Pueblos Originarios y se extendió por más de dos horas, Frigerio junto a sus pares de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Finanzas, Luis Caputo; explicaron a los ministros de Economía de las provincias la intención del Gobierno nacional en esos tres puntos.El ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, afirmó a ámbito.com que el Gobierno no será parte de la negociación paritaria nacional de los docentes ya que "cada provincia tendrá que hacer su propio arreglo".Además, el funcionario bonaerense afirmó que hay proyectos a largo plazo sobre una reforma tributaria que incluye al régimen de coparticipación y la ley de Responsabilidad Fiscal y aseguró que "hará falta la concurrencia de la Nación pero también de las 24 jurisdicciones"."Necesitaremos la voluntad política de todos los gobiernos para poder avanzar", amplió Lacunza en su diálogo con la prensa.Por último, el ministro sostuvo: "Si seguimos en la lógica de tironear del mantel, de ver cada uno con su ejercicio egoísta que cheque se lleva para su provincia, es la garantía del fracaso. Por el contrario, necesitamos un enfoque colectivo donde podamos resolver las cuestiones de equidad e ineficiencia". "Si nos podemos superar ese laberinto que cada provincia plantea, no podremos avanzar", concluyó.Por su parte, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, remarcó que "no hubo grandes dudas" en los representantes provinciales y afirmó que en la reunión "se concluyó que hay que mirar el largo plazo". Afirmó que se pautó cumplir con el Fondo Nacional Docente a pesar de los reclamos de las provincias que exigieron mayores fondos. "Ante este pedido, respondimos que cumpliremos con lo establecido en el presupuesto", especificó.En el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, se encontraban presentes representantes de los 24 distritos, a excepción de San Luis, cuyo representante no pudo arribar por complicaciones horarias.También estuvo presentes el titular de la cartera educativa, Esteban Bullrich, quien explicó a las provincias la postura de la Nación respecto a la paritaria docente."Como la Nación no paga los salarios de los docentes no va a ser parte de la negociación paritaria este año y cada provincia tendrá que hacer su arreglo", indicó Lacunza en declaraciones a la prensa, mientras que Caputo manifestó: "Hay que respetar lo que se firmó en el presupuesto, eso es lo más importante".En el encuentro también participaron el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; su par de Provincias, Alejandro Caldarelli; el subsecretario del área, Paulino Caballero; y el de Obras Públicas, Ricardo Delgado.