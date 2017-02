Esta semana iniciarán la entrega de insumos en cada localidad afectada: El Gobernador firmó el decreto de Emergencia para asistir a productores hortícolas

El Gobernador firmó la medida que permite utilizar recursos oficiales para asistir a los horticultores que sufrieron perjuicios en sus estructuras. El Ministerio de la Producción ultima detalles para la distribución de insumos. Quienes tengan hasta 30 carpas, recibirán el equivalente al total de las roturas.



El gobernador Ricardo Colombi, firmó el lunes el decreto de Emergencia Agropecuaria, tendiente a asistir al sector hortícola afectado por el temporal que se registró el sábado 4 de febrero, con epicentro en los departamentos Lavalle, Bella Vista, Norte de Goya y Oeste de San Roque, quienes recibirán, según el caso, plásticos y financiamiento para recuperar los insumos para la cosecha.

La ayuda inmediata a iniciarse esta semana, será la entrega de carpas, mientras que los créditos se irían efectivizando en el transcurso de los próximos 30 días.

Paralelamente, resta finalizar el relevamiento pormenorizado en la zona damnificada por el evento climático.

El ministro de la Producción, Jorge Vara, confirmó este lunes a El Litoral que “el Gobernador firmó el decreto de Emergencia, que nos permitirá avanzar en la instrumentación de la asistencia, y así agilizar los trámites burocráticos”.

Seguidamente, especificó que “mañana (por el martes) me reúno con mi equipo y técnicos para terminar de definir los mecanismos de asistencia, porque tienen que ser lo más rápido posible”.

En tal sentido, dijo que “la intención es poder comenzar a distribuir los plásticos el miércoles y hasta el sábado, en cada una de las localidades. Todavía no definimos los lugares precisos, pero en cada comuna hay lugares en los que solemos convocar a los productores”, añadió. Aseveró que “a los horticultores que tengan hasta 30 carpas, esto es 0,6 hectáreas, se les repondrá el cien por ciento de lo dañado”.

Mientras que para quienes superen esa superficie de plantaciones bajo estructura, “se les dará un proporcional de seis o siete carpas, pero sobre todo la posibilidad de financiamientos a tasa cero para que puedan reponer lo dañado”. Sobre esto, expresó que “se instrumentará ante el IFE (Instituto de Fomento Empresarial), y la idea es que vaya saliendo de acá, a los próximos 30 días”.

En cuanto al alcance geográfico de la emergencia, refirió que “es al total de los departamentos Lavalle y Bella Vista, a la localidad de Carolina, en Goya; y a 9 de Julio, que corresponde a la jurisdicción de San Roque”.



Próximas evaluaciones

Si bien la semana pasada, técnicos del Ministerio de la Producción recorrieron la zona, Vara aseguró que “todavía quedan campos por visitar, productores por censar, así que una vez que tengamos los informes finales y se constaten todos los daños, vamos a evaluar, y en el caso que sean estructuras (postes de madera) viejas, porque muchos palos ya están podridos, no los vamos a cubrir, eso ya están amortizados”.